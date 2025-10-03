שירותי הביון הלאומיים של טורקיה (MIT) הודיעו היום (שישי) כי עצרו אזרח טורקי בחשד שפעל עבור המוסד הישראלי. לפי הדיווחים, האיש – המזדהה בשם סרקן צ'יצ'ק – קיבל 4,000 דולר בתמורה לכך שיעקוב אחרי פעיל פלסטיני המתגורר באיסטנבול.

על פי כלי התקשורת המקומיים, החשוד, ששמו האמיתי הוא מוחמד פאתי קלש, עבד כבלש פרטי בעיר. הוא נחשד כי שיתף פעולה עם סוכן זר שכבר הורשע בעבר בסיוע לישראל, מוסה קוש, שנידון ל-19 שנות מאסר, וכן עם עורך דין מקומי.

ב-MIT טענו כי החקירה, שנמשכה חודשים אחדים, כללה מעקב דיגיטלי ופיזי אחרי "פעילות חשודה" של סוכנים זרים. במסגרת המבצע – שכונה "מטרון" – נבדק משרדו של צ'יצ'ק, והוחרמו מחשבים וטלפונים ניידים.

לפי הדיווחים, בסוף אוגוסט פנה אליו אדם שהציג את עצמו כעובד משרד עורכי דין בחו"ל, אך לטענת טורקיה היה למעשה איש מוסד. אותו אדם ביקש ממנו לעקוב במשך ארבעה ימים אחר פעיל פלסטיני מוכר המתנגד למדיניות ישראל בעזה.

יום לאחר הפנייה קיבל צ'יצ'ק את התשלום במטבע קריפטוגרפי. הוא ניסה להיכנס למתחם הדירות שבו מתגורר היעד כשהעמיד פנים שהוא מחפש דירה להשכרה – אך נכשל במשימתו.

החשוד נעצר בביתו באיסטנבול, ומסמכים וחומרי מחשב נתפסו כראיות. במערכות הביטחון באנקרה הביעו חשש כי מדובר בחלק מרשת רחבה יותר של סוכנים הפועלים מטעם ישראל בשטח טורקיה.

זו אינה הפעם הראשונה שטורקיה טוענת כי חשפה רשת ריגול הפועלת עבור המוסד. בפברואר אשתקד הרשיע בית משפט במדינה ארבעה אזרחים טורקים, בהם מוסה קוש, שסיפקו לישראל מידע אישי על גורמים פלסטיניים בתמורה לתשלום.