טייפון דולפין - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א טייפון דולפין | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:26

טייפון דולפין, הסערה החזקה ביותר שפגעה השנה בסין, אילץ יותר ממיליון בני אדם להתפנות מבתיהם במזרח המדינה. הסערה הביאה עמה רוחות בעוצמה של 150 קילומטר לשעה וגשמים עזים שהציפו ערים שלמות ושיתקו את התחבורה באזור.

הטייפון פגע תחילה בעיר יוהואן שבמחוז ג'ג'יאנג בשעה 17:30 שעון מקומי, ולאחר מכן המשיך לעיר ונג'ו כשעה לאחר מכן. הרשויות הסיניות הוציאו התראת אדום - רמת האזהרה הגבוהה ביותר במדינה - עוד לפני שהסערה הגיעה לחוף. במחוז ג'ג'יאנג בלבד פונו כ-900,000 תושבים מבתיהם, ובעיר טאיג'ואו פונו כ-390,000 נוספים. הרשויות פתחו יותר מאלף מקלטי חירום כדי לספק מענה לפליטי הסערה. התחבורה באזור שותקה כמעט לחלוטין: בשנחאי לבדה בוטלו 1,400 טיסות, ושירותי הרכבות הופסקו במספר קווים מרכזיים. במחוז פוג'יאן הושעו עשרות קווי מעבורות נוסעים ויותר ממאה פרויקטי בנייה ימיים הופסקו. מי חשב על זה? הטריק הפשוט לבעיה שהכי מעצבנת את כולנו דני שפיץ | 11:28 באזורים מסוימים של שנחאי נרשמו הצפות משמעותיות, כאשר תושבים נאלצו ללכת במים שהגיעו לגובה הקרסוליים. תיעודים מהזירה הראו עסקים מוצפים ברובע הצרפתי לשעבר, אזור תיירותי פופולרי בעיר. הרשויות המטאורולוגיות הזהירו כי חלקים ממחוז ג'ג'יאנג עלולים לקבל בין 250 ל-500 מילימטר של גשם במהלך הימים הקרובים. בהאנגג'ואו, בירת המחוז, הרשויות ביטלו את דמי החניה בכל השטחים הציבוריים כדי לאפשר לנהגים למצוא מקלט מהרוחות החזקות ומי השיטפונות.

בית אקווריום - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א בית אקווריום | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:47

מומחי מזג אוויר ציינו כי הסערה עברה מרחק של כ-6,000 קילומטר לפני שהגיעה לחוף, מה שמעיד על תוחלת חיים של יותר משלושה סערות טייפון ממוצעות. בנוסף, לסערה היה גודל מחזור עצום ויכולת משקעים אינטנסיבית במיוחד.

לפני שהגיע לסין, הטייפון גרם לנזקים בפיליפינים, בצפון טייוואן ובאי אוקינאווה שביפן. בפיליפינים דווח על שמונה הרוגים בעקבות גשמי המונסון העזים שהביאה הסערה, ויותר מ-7,000 איש שוהים במקלטי חירום ברחבי המדינה.

באוקינאווה שביפן דווח על חמישה קשישים שנפצעו באופן לא מסכן חיים, שלושה מהם נפלו בגלל הרוחות החזקות. בהונג קונג, בעוד הטייפון חלף על פני העיר, נרשמה טמפרטורה שיא של 36.9 מעלות צלזיוס - שיא חדש עבור העיר.

עד יום שני בבוקר, הרשויות הסיניות הורידו את רמת האזהרה והטייפון סווג מחדש כסערה טרופית. עם זאת, הרשויות ממשיכות להזהיר מפני גשמים עזים, הצפות קשות וסכנת מפולות אדמה עד יום רביעי. גשמים כבדים צפויים במחוזות שאנדונג, הנאן, הוביי, אנהוי, ג'יאנגסו וג'ג'יאנג ובעיר שנחאי.

עונת הטייפונים במערב האוקיינוס השקט מתרחשת בדרך כלל בין מאי לאוקטובר. מומחים מציינים כי השנה הנוכחית היא שנת אל ניניו חזקה, מה שאומר שטייפונים יכולים להתעצם ולהפוך לאינטנסיביים יותר.