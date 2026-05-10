כיכר השבת
דוהרים למלחמה

יירוט דרמטי: האמירויות הפילה שני כטב"מים איראניים במפרץ

מערכות ההגנה האווירית של איחוד האמירויות יירטו שני כטב"מים ששוגרו מאיראן | האירוע מגיע על רקע ההסלמה הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי האמריקאי | המתיחות מסלימה (בעולם)

ספינת מלחמה אמריקאית מזהירה ספינה זרה במצרי הורמוז (צילום: פיקוד מרכז ארה"ב)

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע היום (ראשון) כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה. האירוע מהווה הסלמה נוספת במתיחות הגוברת במפרץ הפרסי, זאת על רקע המשבר הכלכלי החמור שפוקד את טהרן והמצור הימי שמטילה על הרפובליקה האסלאמית.

הדיווח על היירוט מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לאחר שדווח על ניסיון תקיפה איראני במפרץ, במהלכו ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

איחוד האמירויות במוקד העימות

איחוד האמירויות מצויה בימים האחרונים במוקד העימות עם . כפי שדיווחנו קודם לכן, המדינה נאלצת לשנע מכליות נפט כשמכשירי המעקב שלהן כבויים מחשש לתקיפה איראנית, זאת בניסיון לחמוק מפגיעה אפשרית על ידי הכוחות האיראניים במצר הורמוז.

על פי דיווחים קודמים, איחוד האמירויות אף תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית במפרץ הפרסי. גורם המעורה בנושא מסר כי המדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על הרחבת מעגל המעורבים בעימות.

איומים איראניים חריפים

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו לאחרונה אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. ההצהרה האיראנית מהווה הסלמה משמעותית בלשון האיומים מצד טהרן.

למרות חילופי האש והמתיחות הגוברת, גורם ישראלי מעריך כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה. יחד עם זאת, האירועים האחרונים מעידים על מצב שביר במיוחד שעלול להתפוצץ בכל רגע.

ארה"באיראןדונלד טראמפהפסקת אשמצרי הורמוזמצר הורמוז

