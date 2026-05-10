יירוט דרמטי: האמירויות הפילה שני כטב"מים איראניים במפרץ

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע היום (ראשון) כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה. האירוע מהווה הסלמה נוספת במתיחות הגוברת במפרץ הפרסי, זאת על רקע המשבר הכלכלי החמור שפוקד את טהרן והמצור הימי שמטילה ארצות הברית על הרפובליקה האסלאמית.

הדיווח על היירוט מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לאחר שדווח על ניסיון תקיפה איראני במפרץ, במהלכו ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

איחוד האמירויות במוקד העימות

איחוד האמירויות מצויה בימים האחרונים במוקד העימות עם איראן. כפי שדיווחנו קודם לכן, המדינה נאלצת לשנע מכליות נפט כשמכשירי המעקב שלהן כבויים מחשש לתקיפה איראנית, זאת בניסיון לחמוק מפגיעה אפשרית על ידי הכוחות האיראניים במצר הורמוז.

על פי דיווחים קודמים, איחוד האמירויות אף תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית במפרץ הפרסי. גורם המעורה בנושא מסר כי המדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על הרחבת מעגל המעורבים בעימות.

איומים איראניים חריפים

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו לאחרונה אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. ההצהרה האיראנית מהווה הסלמה משמעותית בלשון האיומים מצד טהרן.

למרות חילופי האש והמתיחות הגוברת, גורם ישראלי מעריך כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה. יחד עם זאת, האירועים האחרונים מעידים על מצב שביר במיוחד שעלול להתפוצץ בכל רגע.