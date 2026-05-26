כיכר השבת
ארה"ב במפגן תמיכה

אוניברסיטה אנטישמית מסתבכת בתביעה: "סטודנטים יהודים הותקפו"

משרד המשפטים האמריקאי תובע את אוניברסיטת UCLA בטענה שאפשרה סביבה עוינת לסטודנטים יהודים במהלך מחאות פרו-פלסטיניות (בעולם)

תקיפה במהלך ההפגנות באוניברסיטה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משרד המשפטים של הגיש תביעה נגד האוניברסיטה של קליפורניה, לוס אנג'לס (UCLA) בטענה כי אפשרה סביבה לימודית עוינת עבור סטודנטים יהודים וישראלים.

לפי כתב התביעה שהוגש על ידי מחלקת זכויות האזרח של המשרד, הנהלת האוניברסיטה הפרה את סעיף Title VI לחוק זכויות האזרח הפדרלי, האוסר אפליה על בסיס גזע, צבע עור או מוצא לאומי במוסדות המקבלים מימון פדרלי.

בתביעה נטען כי UCLA גילתה “אדישות מכוונת לאנטישמיות הנרחבת בקמפוס”, במיוחד סביב מאהל המחאה הפרו-פלסטיני שהוקם באפריל 2024 בשטח האוניברסיטה. משרד המשפטים טען כי במהלך האירועים הותקפו סטודנטים יהודים ונמנעה מהם גישה חופשית לחלקים מהקמפוס.

מאהל מחאה פרו פלסטיני באוניברסיטה בשנת 2024 (צילום: שאטרסטוק)

ביל אסיילי, סגן התובע הפדרלי הראשי במחוז המרכזי של קליפורניה, אמר כי “לאוניברסיטאות יש חובה לשמור על קמפוסים בטוחים ומכילים עבור כלל הסטודנטים”. לדבריו, “אוניברסיטאות שמפרות את חוקי זכויות האזרח של ארצות הברית בכך שהן נכשלות שוב ושוב בהגנה על סטודנטים יהודים מפני אנטישמיות – יישאו באחריות”.

מדובר במהלך המשפטי האחרון של ממשל טראמפ נגד אוניברסיטאות אמריקאיות, במסגרת מאבק שהממשל מגדיר כמאבק באנטישמיות בקמפוסים מאז טבח השבעה באוקטובר.

מאות הפגנות פרו פלסטיניות קוימו במהלך המלחמה בארצות הברית ובאירופה, כאשר בחלק מהמקרים אף השתלטו מפגינים על מבנים בקמפוסים אוניברסיטאיים.

חמאסארה"באנטישמיותאוניברסיטהפרו פלסטינים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
אנטישמיות ובלגן באוניברסיטיות באמריקה - הכל על הכסף, הכסף הקטרי שקונה הכל.
Aaron

