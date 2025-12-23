שבועות ספורים לפני הבחירות הגורליות באוגנדה, הממשלה מהדקת את השליטה על מרחב המידע הדיגיטלי. לאחר פגישה פומבית וחיובית בין הנשיא יוורי מוסווני לנציגי חברת Starlink, התקבלה החלטה מפתיעה: הצבא הופקד על אישור ייבוא ציוד האינטרנט הלווייני. המהלך מעורר חששות גוברים לניגוד עניינים ולפגיעה בחופש המידע לקראת יום הבוחר.

באוגנדה, לקראת הבחירות הצפויות ב־15 בינואר, האינטרנט אינו רק תשתית טכנולוגית – אלא זירה פוליטית רגישה. אלפי אזרחים במדינה מסתמכים על שירותי Starlink בשל תשתיות מקומיות איטיות ויקרות, במיוחד באזורים כפריים. על רקע זה הודיעה הממשלה על החמרת ההגבלות על ייבוא הציוד הנדרש להפעלת השירות.

ההתפתחות האחרונה מפתיעה במיוחד לנוכח האירועים שקדמו לה. רק לאחרונה נפגש הנשיא מוסווני עם נציגי Starlink בבית הממשלה בנאקאסרו, ושיבח את תרומת החברה לאספקת אינטרנט מהיר וזול לאזורים מבודדים. אולם האווירה החיובית התחלפה במהירות בצעדים רגולטוריים נוקשים.

על פי מזכר פנימי מהימים האחרונים, הורתה רשות המסים של אוגנדה (URA) לכל קציני המכס לעצור לאלתר את כניסת ציוד Starlink למדינה. שחרור הציוד הותנה בקבלת אישור בכתב מהמפקד העליון של כוחות ההגנה של אוגנדה (UPDF), צעד שממקם את הפיקוח בידי הצבא.