על קופסאות מיוחדות: הפתקים והמסרים של הילדים לחיילים בחזית

בשעה שהעיניים מופנות למתרחש במזרח התיכון, רוסיה יצאה השבוע במתקפה נרחבת על המעוזים האוקראינים בחבל דונייצק, במטרה להגדיל את שליטתה באזור. ההתפתחות הזו, שעברה כמעט מתחת לרדאר, רק מדגישה את המצוקה של אוקראינה, שבה יציינו יהודי המדינה את חג הפסח החמישי תחת הפצצות רוסיות בלתי פוסקות.

למרות זאת, ואחרי החורף הקשה ביותר מאז פרוץ המלחמה, בימים אלו סיימו שלוחי חב"ד באוקראינה את ההכנות לקראת החג. במסגרת זו ביוזמת ובתרומת 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU), הם חילקו כמדי שנה ערכות חג מפוארות לרבבות בתי אב יהודים בכל רחבי אוקראינה.

הערכות, שחולקו ל-51,000 בתי אב כוללות שלישית מצות עבודת עד ומצות מכונה שנאפו במאפיית 'תפארת המצות' שבדניפרו, יין, מיץ ענבים, קערת ליל הסדר, ערכה של 4 כוסות לליל הסדר, נרות חג ושבת, הגדה של פסח מתורגמת לאוקראינית, עלון הסברה על החג וכן מגבות ומפה לחג. במקביל כמיטב המסורת מאז נפילת הקומוניזם יערכו סדרי פסח ציבוריים בהשתתפות אלפים ב-41 ערים מרכזיות בכל אוקראינה.

אחרי ההצלחה בפיילוט שנערך בשנה שעברה, בו חולקו לראשונה לחיילים יהודים בחזית מצות בגודל של "כזית" בדיוק, שהן למעשה המצות הקטנות בעולם, השנה הגו בפדרציה יוזמה חדשה - במסגרתה ילדים יהודים הלומדים בבתי הספר היהודים בעיר דניפרו הדביקו על המצות המיועדות לחיילים בחזית מדבקות עם ציורים שבו הם מחזקים את רוחם, מאחלים להם חג שמח ומתפללים לחירות ולגאולה.

שמתם לב לכמות השיגורים היום? זה ההסבר לתופעה קובי אטינגר | 18:43

על חלק מהמצות כתבו הילדים "חג חירות שמח" – בהתייחסם הן לחג עצמו והן לסיום המלחמה, על אחרות איחלו בעברית ובאוקראינית חג פסח שמח או כתבו כי הם מתפללים לשלומם ולחזרתם הביתה בריאים ושלמים, והיו גם ציורים שבהם נראו טנקים לצד 4 כוסות או מצות לצד דגלי אוקראינה.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, שליח חב"ד הרב מאיר סטמבלר אומר: "בפסח הזה אנו מביאים לכל יהודי באוקראינה, בכל מקום שבו הוא נמצא, לא רק את מצוות החג – מצות וארבע הכוסות – אלא גם את שמחת החג. החיילים היהודים בחזית שמותשים מהמלחמה הארוכה ישמחו כל כך לקבל את הערכות לחג הפסח עם ציורי הילדים.

"זה יזכיר להם שמחכים להם בבית, שאוהבים אותם, שמייחלים להצלחתם ושמתפללים עבורם. אנו תפילה שבפסח הזה נזכה כבר לצאת לחירות אמיתית, ושנזכה לאכול עם משיח צדקנו את הפסחים והזבחים בבית המקדש השלישי".