( צילום: FJCU )

השנה האחרונה שעברה על יהודי אוקראינה הייתה קשה יותר מקודמותיה: מספרם של החיילים היהודים שנהרגו בקרבות היה גבוה יותר מבשנים הקודמות, יותר ויותר מוסדות יהודיים נפגעו מטילים, ומספרם של היהודים שגויסו לצבא עלה גם הוא - ועם הגיוס גובר גם החשש לחייהם.

לצד זאת איבדה אוקראינה בשנה האחרונה את התמיכה האמריקאית, הרוסים התקדמו משמעותית בשדה הקרב אחרי שהדפו לחלוטין את "מתקפת הנגד" האוקראינית והמתקפות שלהם על מרכזי הערים הפכו להיות נרחבות וקטלניות יותר. סעיף חשוב נוסף שפגע גם הוא ביהודי אוקראינה בשנה האחרונה היה הפחתה משמעותית של התרומות שהועברו לקהילות באוקראינה מצד יהודי העולם, בשל העברת המשאבים לתמיכה בישראל. לסעיף האחרון יש השלכות מהותיות על ניהול הקהילות בשל פרויקטים רבים שנועדו לרווחה גשמית ורוחנית שנסגרים בזה אחר זה. למרות זאת בקהילות היהודיות באוקראינה סיימו בסוף השבוע שעבר את ההכנות לקראת חגיגת חודש החגים הרביעי בצל המלחמה שמתארכת ושהפסקתה לא נראית בעין.

( צילום: FJCU )

( צילום: FJCU )

גולת הכותרת של פעילות ההכנה לחגי תשרי היתה שליחת ערכות חג נרחבות ומלאות בכל טוב ל-51,500 יהודיות ב-169 ערים ויישובים ברחבי אוקראינה. כמו בכל ערב חג גם הפעם היה מדובר במצבע לוגיסטי מורכב בין 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) לבין שלוחי חב"ד באוקראינה שכלל פריסת מערך חלוקה נרחבת - החל מהקהילות במחוזות המזרחיים כמו דונייצק, לוגנסק, חרקוב, חרסון וז'פורז'ה שבהם נערכים קרבות עיקשים ועד לחוסט, אוז'הורוד ומונקטש שבקצה המערבי, סמוך לגבול הפולני והסלובקי.

רשימת הפריטים שנמצאת בכל ערכה שכזו נרחבת וכוללת גם הפעם חוברת מיוחדת עם הסברים על הלכות ומנהגי ארבעת חגי תשרי, צנצנת דבש, נרות שבת וחג, לוח שנה שולחני עברי-אוקראיני, לוח שנה קיר בקונספט זהה, כיפות, מיץ ענבים, מיני מתיקה, חבילת קוסמטיקה וחוברת מהודרת על פעילות 'הפדרציה' עם יהודי אוקראינה ופרטים ליצירת קשר עימה כדי לקבל סיוע אישי נוסף בכל המצטרך.

( צילום: FJCU )

( צילום: FJCU )

גולת הכותרת של הערכה היא ספר מיוחד לילדים שתורגם לראשונה לאוקראינית. הספר 'הגיע הזמן לחגוג את השנה החדשה' נכתב מקור באנגלית על ידי הסופרת רחל גרונר פורסט, והוא מעביר לילדים באמצעות קריאה חוויתית משפחתית את חוויות החגים ואת המסורת עתיקת היומין. "בכך אנו מסייעים להעביר את המסורת לדור הבא", מתגאים ב'פדרציה'.

שיתוף פעולה נוסף עם שלוחי חב"ד נוגע לקיום כמה שיותר מנייני תפילה סדירים ומזמינים גם לקהילות בערים הגדולות וגם בעיירות קטנות יותר שבהן אין רב או בית כנסת שפעילים באופן קבוע.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה השליח הרב מאיר סטמבלר אומר כי "לבקשה 'אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ כַּלֵּה דֶּבֶר וְחֶרֶב וְרָעָב וּשְׁבִי וּמַשְׁחִית' שאותה אנו נושאים בתפילות הימים הנוראים יש גם השנה משמעות מוחשית ומצמררת. אחרי שנה קשה במיוחד רבבות בתי אב יהודיים באוקראינה יחגגו את השנה החדשה ולצד שמחת החגים הם יבקשו מהקב"ה שיאמר די לצרותינו ושיחיש לנו את הגאולה האמיתית והשלימה". עוד לדבריו "דווקא התגברות החושך מראה לנו שאנו קרובים עוד יותר לגאולה. כשהלילה מחשיך עוד יותר מדובר בסימן שאנו ממש קרבים לגאולה".