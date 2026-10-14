טראמפ קיבל החלטה דרמטית - אוקראינה נותרה עיוורת מול התקיפות

לא אוהב לוזרים. טראמפ וזלנסקי בפגישת האסון בבית הלבן ( צילום: שאטרסטוק )

שאלת שיתוף המודיעין האמריקני עם אוקראינה ניצבת במרכז מתיחות מחודשת בין קייב לוושינגטון. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח כי ארצו הותקפה ללא ההתרעה המוקדמת שהיא רגילה לקבל משותפותיה, בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טוען כי שיתוף המודיעין נמשך כסדרו.

הפער בין ההצהרות בולט במיוחד לנוכח הדברים שנאמרו בבית הלבן: טראמפ נשאל אמש (שלישי) אם ארה"ב עדיין משתפת מודיעין עם אוקראינה והשיב בחיוב. דוברתו, לעומת זאת, אמרה כי תבדוק את הנושא ותחזור עם תשובה. לפי דיווח רויטרס, טראמפ אמר ביום שלישי כי ארה"ב ממשיכה לסייע לאוקראינה ולשתף עמה מודיעין. במקביל, זלנסקי דיווח כי טילים בליסטיים רוסיים שוגרו לעבר קייב, ובין היתר פגעו בתחנת כוח תרמית. ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו מסר כי שני בני אדם נהרגו מפגיעה בבניין מגורים רב-קומות. זלנסקי כתב כי שוב לא התקבלה התרעה מוקדמת מצד השותפות, והוסיף כי לפי המודיעין שבידי אוקראינה, רוסיה מתכוננת לשיגורי טילים בליסטיים נוספים. תיעוד דרמטי: סוכני ה-FSB פשטו על חדר המלון - ועצרו את העיתונאי היפני כיכר השבת | 12:23 מדוע היעדר התרעה עלול להיות דרמטי המודיעין האמריקני אינו רק אמצעי לסיוע בתכנון פעולות צבאיות. הוא משמש את אוקראינה גם לזיהוי איומים ולהתרעה מוקדמת מפני תקיפות טילים. לדברי מומחה הטילים פביאן הופמן מהמכון הנורווגי ללימודי ביטחון, יכולתן של מדינות אירופה להחליף את המידע האמריקני על שיגורי טילים מוגבלת מאוד. אחד המרכיבים המרכזיים הוא מערך אמריקני מבוסס לוויינים, המסוגל לזהות חתימות חום של שיגורי טילים. הופמן הדגיש כי מדובר ביכולת שאין למדינות אחרות אפשרות לספק באותה רמה. לכן, אם אוקראינה לא מקבלת בזמן מידע חיוני על שיגורים, היא עלולה להתקשות להיערך לפגיעה באוכלוסייה ובתשתיות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

עם זאת, אין עדיין הוכחה כי ארה"ב הפסיקה להעביר מודיעין. שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהא טען כי קייב עדיין מקבלת מודיעין צבאי אמריקני, והעריך כי העיכוב בהתרעה עשוי להיות קשור לסוג הנשק שבו השתמשה רוסיה. גם זלנסקי אמר כי הגנרלים שלו קיבלו מידע שלפיו שיתוף המודיעין נמשך, אף שהוזהרו כי הוא עלול להיפסק.

האירועים מתרחשים על רקע הכרזתו של טראמפ בסוף השבוע על הפסקת אש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה. שני הצדדים לא אישרו כי ההבנות נכנסו לתוקף, ואוקראינה טוענת כי רוסיה תקפה שישה מתקני אנרגיה אוקראיניים ביום שני.

במקביל, טראמפ מפעיל לחץ על קייב להפסיק לתקוף בתי זיקוק רוסיים, לאחר שהקל בסנקציות על יצוא סולר רוסי. לדבריו, המהלך נועד לסייע בהורדת מחירי הדלק בארה"ב לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא.

זלנסקי דחה את הטענה כי הקלת הסנקציות תסייע להוריד את המחירים בארה"ב, ואמר כי היקף הדלק המדובר אינו מספיק לשם כך, אך עשוי לספק לרוסיה הכנסות נוספות למימון המלחמה. לדבריו, אוקראינה לא תקפה בתי זיקוק רוסיים מאז הכרזת טראמפ.

לפי הדיווח, נציגים אמריקנים, ובהם סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הציגו בשיחות עם המשלחת האוקראינית את הסדר יצוא הסולר כחלק מהניסיון להחזיר את רוסיה לשולחן המשא ומתן.

זלנסקי הודיע כי אוקראינה מוכנה למפגשים נוספים עם נציגי ארה"ב, בתנאי שרוסיה תכבד את הפסקת האש. בשלב זה, השאלה אם וושינגטון ממשיכה להעביר לקייב את מלוא המידע הדרוש לה נותרת רגישה במיוחד: גם ללא החלטה רשמית על הפסקת שיתוף המודיעין, כל עיכוב בהתרעה עלול להשפיע על יכולתה של אוקראינה להתגונן מפני מתקפות רוסיות.