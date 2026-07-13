מטוס קרב סמוי F-35A של חיל האוויר האמריקאי ממלא דלק מעל המזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות, במסגרת מאמציה של וושינגטון לפגוע ביכולתה של טהראן להמשיך ולתקוף ספנות בינלאומית הזורמת דרך מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה תקפו לטענתם בסיסים אמריקנים בבחריין, בכווית ובירדן.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפות פגעו בעשרות מטרות במספר מוקדים באיראן. הכוחות האמריקנים השתמשו בתחמושת מדויקת במטרה לפגוע במערכות צבאיות קריטיות של המשטר האיראני. בין המטרות שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות. התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב אמריקנים, ספינות חיל הים, רחפנים חד-כיווניים ורחפנים ימיים חד-כיווניים. סוכנות "תסנים" האיראנית דיווחה כי אדם אחד נהרג וארבעה נוספים נפצעו, כתוצאה מתקיפה אמריקנית נגד תחנת שאיבת מים בעיר מאהשאר שבדרום מערב איראן.

עשן מיתמר בבסיס אמריקני בבחריין, לאחר תקיפה איראנית - צילום: לפי סעיף 27א עשן מיתמר בבסיס אמריקני בבחריין, לאחר תקיפה איראנית | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:05

"איראן אינה שולטת במצר הורמוז"

בהודעת פיקוד המרכז הודגש כי מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, וכי "איראן אינה שולטת בו". הפיקוד הבהיר כי כוחות ארה"ב ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש השיט יישאר זמין לספנות מסחרית, למרות התוקפנות, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות המתמשכות של איראן.

צבא כווית מדווח כי מערכות ההגנה האווירית במדינה מתמודדות עם "מטרות אוויריות עוינות" בתוך המרחב האווירי של כווית.

צבא ירדן מסר כי הם יירטו ארבעה טילים ששוגרו מאיראן ונכנסו למרחב האווירי של המדינה.

משמרות המהפכה באיראן טענו כי בשלב השלישי של "פעולות התגובה ההדדיות והתגובה להתקפות המשטר האמריקני היהיר והתוקפן", הם תקפו את הבסיס האמריקני "עלי א-סאלם" בכווית.

עוד טענו במשמרות המהפכה כי כוחותיהם "השמידו לחלוטין מחסני דלק ואת מערכת ההגנה האווירית פטריוט" שהוצבה בבסיס, בנוסף להשמדת מערכת מכ"ם אסטרטגית בבסיס אחמד אל-ג'אבר.

לאחר מכן טענו משמרות המהפכה כי הם תקפו את בסיס שיח׳ עיסא האמריקני בבחריין וכן מחסני טילים ומאגרי דלק בבסיס הנסיך חסן בירדן.

"מצר הורמוז היא אדמה שלנו", אמרו במשמרות המהפכה, "לא נאפשר לצבא סורר שהורג ילדים להגיע מקצה העולם ולהמשיך בהתערבויות שלו הבלתי חוקיות בו".

מכלית נפט במצרי הורמוז ( צילום: Shutterstock )

התקיפות מגיעות על רקע סדרת מתקפות אמריקניות נרחבות שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי איראן. יחד עם זאת, גורם אמריקני אמר ל'ניו יורק טיימס' כי בוצעו הלילה פחות תקיפות באיראן לעומת הלילה הקודם, שבו בוצעו 140 תקיפות.

בירושלים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. על פי דיווח בחדשות 12, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה.

שר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', כתב אמש ברשתות החברתיות: "איראן קיבלה החלטה גרועה. עכשיו הם משלמים".

גורם ישראלי שצוטט בדיווח אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות". לדבריו, "האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן - והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו".