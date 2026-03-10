דרמטי: טראמפ שיגר את "האחים המוסלמים" לרשימת הטרור השחורה

הפרלמנט הצרפתי ( צילום: Richard Ying et Tangui Morlier )

בצעד חריג ומשמעותי במלחמה נגד הטרור האיסלאמי, הודיע משרד החוץ האמריקני אמש (שני) כי החל מה-16 במרץ תסווג תנועת "האחים המוסלמים" בסודן רשמית כארגון טרור בינלאומי. מדובר באחד הצעדים האגרסיביים ביותר של ממשל טראמפ נגד שלוחות התנועה האיסלאמיסטית מאז תחילת הקדנציה השנייה.

ההחלטה מגיעה על רקע בחינה ממושכת של פעילות התנועה בסודן, שהייתה הכוח המניע מאחורי שלטונו של הרודן עומר אל-בשיר. גורמים בוושינגטון טוענים כי הארגון שימש כצינור מרכזי להפצת אידאולוגיה איסלאמיסטית רדיקלית ומימון גורמים קיצוניים באזור, המהווים איום ישיר על האינטרסים האמריקניים ועל בעלות בריתה - ובכלל זה ישראל. חנק כלכלי וסנקציות חסרות תקדים הסיווג החדש אינו הצהרתי בלבד - המשמעות המעשית היא "אפס סובלנות" מצד המערכת הפיננסית האמריקנית. ההחלטה כוללת הקפאה מיידית של נכסי הארגון וגורמים המזוהים עמו בארצות הברית, איסור פלילי על מתן "תמיכה חומרית" או שיתוף פעולה פוליטי ולוגיסטי, וחסימת גישה למערכות פיננסיות מערביות. צעדים אלו צפויים לשתק את יכולת הפעולה של הארגון בזירה הבינלאומית ולערער את מקורות המימון שלו. עבור הקהילה היהודית והחרדית בפרט, המהלך מהווה חיזוק משמעתי של המאבק נגד גורמים איסלאמיסטיים שמאיימים על ביטחון ישראל והעם היהודי בכל מקום.

הקשר למשטר אל-בשיר וההסתה האזורית

במחלקת המדינה מסבירים כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של פעילות התנועה, שהייתה שותפה מרכזית בשלטונו האכזרי של עומר אל-בשיר. הארגון אחראי להפצת תעמולה אנטי-מערבית ואנטי-ישראלית, ולמימון רשתות טרור שפעלו נגד אינטרסים אמריקניים ויהודיים באזור.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות טרור איסלאמית במדינות מערביות. רק לפני ימים ספורים נורה מטח לעבר הקונסוליה האמריקנית בטורונטו לאחר הפגנת תמיכה במשטר האיראני, וסוכל פיגוע תופת בניו יורק שתוכנן בהשראת דאע"ש. המהלך האמריקני נגד האחים המוסלמים בסודן נתפס כחלק ממגמה רחבה יותר של התמודדות עם האיסלאמיזם הקיצוני.

השלכות על הזירה העולמית

אנליסטים מעריכים כי המהלך נגד השלוחה בסודן הוא "בלון ניסוי" לקראת צעדים דומים נגד שלוחות נוספות של האחים המוסלמים ברחבי העולם. ההחלטה צפויה להגביר את הלחץ הבינלאומי על התנועה ולערער את היציבות הפוליטית של גורמים איסלאמיסטיים שמנסים להרים ראש במדינות האזור.

כזכור, לפני מספר שבועות אישרה האספה הלאומית בצרפת הצעת החלטה הקוראת לאיחוד האירופי להוסיף את תנועת "האחים המוסלמים" לרשימת ארגוני הטרור, בצעד שעורר סערה פוליטית. המהלך האמריקני מחזק את המגמה האירופית ומעיד על תיאום בינלאומי הולך וגובר במלחמה נגד הטרור האיסלאמי.