פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר היום (שני) כי כוחות אמריקנים יירטו בהצלחה שני טילים בליסטיים איראניים שכוונו לבסיס צבאי אמריקני בכווית.

על פי ההודעה הרשמית, התקיפה בוצעה אמש בשעה 23:00 שעון מזרח ארה"ב, והטילים הובסו מיד ללא נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים.

היירוט המוצלח מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן, למרות הפסקת האש המסתמנת בין שתי המדינות. כזכור, שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר כי הפסקת האש היא "באופן חד משמעי הפסקת אש בכל החזיתות", תוך אזהרה כי הפרתה בחזית אחת מהווה הפרה כוללת.

חילופי מהלומות ממושכים

התקיפה האיראנית אינה מקרה בודד. מוקדם יותר השבוע, צבא ארצות הברית הודיע כי ביצע סדרת תקיפות נגד אתרים צבאיים של איראן בחוף המפרץ, בתגובה להפלת כטב"ם אמריקני מעל מים בינלאומיים. משמרות המהפכה של איראן הגיבו בתקיפת בסיס אווירי המשמש את כוחות ארצות הברית.

סוכנות הידיעות הרשמית של כווית דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית במדינה יירטו מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, בזמן שאזעקות נשמעו ברחבי המדינה. פיקוד המרכז מסר כי "מטוסי קרב אמריקניים הגיבו במהירות על ידי השמדת מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת שליטה קרקעית, ושני כטב"מים מתאבדים".