פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר היום (שני) כי כוחות אמריקנים יירטו בהצלחה שני טילים בליסטיים איראניים שכוונו לבסיס צבאי אמריקני בכווית.
על פי ההודעה הרשמית, התקיפה בוצעה אמש בשעה 23:00 שעון מזרח ארה"ב, והטילים הובסו מיד ללא נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים.
היירוט המוצלח מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן, למרות הפסקת האש המסתמנת בין שתי המדינות. כזכור, שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר כי הפסקת האש היא "באופן חד משמעי הפסקת אש בכל החזיתות", תוך אזהרה כי הפרתה בחזית אחת מהווה הפרה כוללת.
חילופי מהלומות ממושכים
התקיפה האיראנית אינה מקרה בודד. מוקדם יותר השבוע, צבא ארצות הברית הודיע כי ביצע סדרת תקיפות נגד אתרים צבאיים של איראן בחוף המפרץ, בתגובה להפלת כטב"ם אמריקני מעל מים בינלאומיים. משמרות המהפכה של איראן הגיבו בתקיפת בסיס אווירי המשמש את כוחות ארצות הברית.
סוכנות הידיעות הרשמית של כווית דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית במדינה יירטו מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, בזמן שאזעקות נשמעו ברחבי המדינה. פיקוד המרכז מסר כי "מטוסי קרב אמריקניים הגיבו במהירות על ידי השמדת מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת שליטה קרקעית, ושני כטב"מים מתאבדים".
ערנות מתמשכת
בהודעתו הלילה הדגיש פיקוד המרכז כי "נותר ערני וימשיך להגן על כוחותינו מפני תוקפנות איראנית תוך תמיכה בהפסקת האש המתמשכת". ההצהרה משקפת את המורכבות של המצב הביטחוני באזור, כאשר חילופי האש ממשיכים למרות המאמצים הדיפלומטיים.
חילופי התקיפות הללו מתרחשים באופן ספורדי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בתחילת חודש אפריל. גורמים בציר האיראני רואים באישור האמריקאי לישראל לתקוף בדאחיה שלב במו"מ בין ארה"ב לאיראן, כאשר ארצות הברית מפעילה לחץ על טהרן בנושא הגרעין.
יצוין כי פיקוד המרכז האמריקני מפעיל באזור כוחות אדירים, כולל למעלה מ-10,000 אנשי שירות, יותר מ-12 ספינות מלחמה ועשרות כלי טיס. הכוחות פרוסים בנקודות אסטרטגיות לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן, תוך שמירה על ערנות מתמשכת מול האיום האיראני.
