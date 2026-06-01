איראן הודיעה על הפסקת המשא ומתן עם ארה"ב לסיום המלחמה ופתיחת מצרי הורמוז, בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות של משמרות המהפכה.

לפי הדיווח בתסנים, ההחלטה לנתק קשרים עם צוות המשא ומתן האמריקני הגיעה בעקבות "התוקפנות הציונית בלבנון".

בהודעת כלי התקשורת הממשלתי נכתב כי, "מידע שהגיע לידי סוכנות הידיעות תסנים מצביע על כך שלאור המשך פשעיו של המשטר הציוני בלבנון, ובהתחשב בכך שלבנון הייתה חלק מתנאי הפסקת האש, וכי כעת הפסקת האש הופרה בכל החזיתות, כולל בלבנון – צוות המשא ומתן האיראני מפסיק את “השיחות והחלפת הטיוטות באמצעות מתווך”.

לפי ההודעה הרשמית, התנאי לחידוש המשא ומתן עם צוותו של טראמפ, כולל, "הפסקה מיידית של הפעולות התוקפניות והברבריות של צבא המשטר הציוני בעזה ובלבנון, וכן הצורך בנסיגה מלאה של המשטר מהאזורים הכבושים בלבנון".

ניסיון פריצה שהפך לרגע הכי מביך שתועד: סרטון ויראלי טובה אור | 12:36

האיראנים הוסיפו כי התנאים הללו הובהרו על ידי צוותי המשא ומתן לאנשי טראמפ.

"התנאים הללו הודגשו על ידי בכירים וחברי צוות המשא ומתן האיראני. עד שעמדת איראן וההתנגדות בנושא זה תיענה, לא יתקיימו שיחות".

עוד ציינו האיראנים כי "בנוסף, חזית ההתנגדות ואיראן קיבלו החלטה לקדם חסימה מלאה של מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, ובהן מצר באב אל-מנדב, במטרה להעניש את הציונים ואת תומכיהם".

האיום האחרון הנוגע למצרי באב אל-מנדב השוכנים לחופי תימן הוא דרמטי ביותר, שכן חלק גדול מהתעבורה הימית חולפת דרך המצר שנחסם על ידי החות'ים במהלך 'חרבות ברזל'.

כעת נותר להמתין ולראות אם החות'ים אכן יצטרפו ללחימה, ואם ארה"ב תיכנע ללחץ האיראני, לחץ אותו תפעיל בחזרה על ישראל.