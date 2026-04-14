משלחות המשא ומתן של שתי המדינות צפויות לשוב לשולחן הדיונים באיסלאמבאד בניסיון לסיים את המלחמה, חרף הטלת המצור האמריקני על נמלי איראן, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

​גורמים המעורבים בשיחות מסרו היום (שלישי), כי קיימת אפשרות ממשית לחזרת הצדדים לבירת פקיסטן עד סוף השבוע הנוכחי, זאת לאחר שקריסת הסבב הקודם הובילה את וושינגטון להחריף את הלחץ הצבאי.

​גורם איראני בכיר אישר את הפרטים וציין כי "לא נקבע תאריך סופי, המשלחות שומרות את הימים שבין שישי לראשון פתוחים".

האיתותים על המשך המגעים הדיפלומטיים הרגיעו את שוקי האנרגיה והורידו את מחיר הנפט אל מתחת ל-100 דולר.

​הנשיא דונלד טראמפ התייחס להתפתחויות וציין כי האיראנים יצרו קשר והביעו נכונות להגיע להסכם, עם זאת, הוא הדגיש כי לא יחתום על שום הסכם שיאפשר לטהרן להחזיק בנשק גרעיני.

​במקביל למאמצי התיווך, המתח בשטח נותר גבוה. ארה"ב החלה באכיפת מצור ימי על נמלי איראן, צעד שגרר איומים מצד טהרן לתקוף ספינות צבאיות שיפרו את הפסקת האש השברירית בת השבועיים.

​טראמפ פרסם אזהרה חריפה ברשתות החברתיות המופנית לחיל הים האיראני. "אזהרה: אם מי מהספינות הללו תתקרב למצור שלנו, הן יחוסלו באופן מיידי", כתב הנשיא בהתייחסו לספינות התקיפה המהירות שנותרו בידי איראן.

​סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שהוביל את המשלחת האמריקנית, ציין כי חלה התקדמות מסוימת בהעברת המסרים בין הצדדים. לדבריו, ארה"ב הבהירה היכן היא מוכנה לבצע התאמות והיכן תיוותר חסרת פשרות.

​ואנס הדגיש כי טהרן טרם הלכה כברת דרך מספקת. "הם נעו לכיווננו, וזו הסיבה שאני חושב שניתן לומר שהיו לנו כמה סימנים טובים, אבל הם לא נעו מספיק רחוק", אמר סגן הנשיא.

​הדרישות האמריקניות כוללות הוצאת כל החומר הגרעיני המועשר משטח איראן והקמת מנגנון פיקוח הדוק.

עד כה סירבה ארה"ב בתוקף להעשרת אורניום כלשהיא על אדמת איראן, ולפי הדיווחים ביקשה למנוע זאת לעשרים השנים הבאות.

בעוד סין תקפה את המצור וכינתה אותו צעד מסוכן, בריטניה וצרפת הציעו לסייע באבטחת נתיבי השיט רק לאחר שיושג הסכם.