שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ - שמבקר בימים אלו בישראל ואף נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ערך היום (שלישי) סיור בגבול הצפון.

הסיור נעשה יחד עם שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, והוא כלל סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפוני של ישראל. במהלך היום קיבלו השגרירים סקירות מבצעיות ועמדו מקרוב על האיומים בגזרות לבנון וסוריה.

הסיור כלל תצפית במשגב עם, תצפית בהר בנטל וביקור במרחב קוניטרה. בהמשך פגשו השגרירים קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן.

השגריר דנון אמר בסיור: "בגבול לבנון רואים מקרוב את הנחישות של צה"ל מול התעצמות חיזבאללה והאיום האיראני הפועל דרך שלוחותיו. בגבול סוריה אנו מתמודדים עם אתגרים נוספים שנובעים מחוסר יציבות באיזור".

"רק השבוע", הוסיף דנון: "ביקרה מועצת הביטחון של האו"ם בלבנון ובסוריה וקיבלה סקירות חד-צדדיות ומעוותות, רחוקות מן העובדות שראינו היום בשטח. למרות ההישגים האדירים של ישראל, האיומים עדיין קיימים. ישראל תישאר עירנית ונחושה, ולא תאפשר לאיראן ולארגוני הטרור לבסס את אחיזתם בגבולות ישראל".