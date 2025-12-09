כיכר השבת
ההשפעה האיראנית

"אתגרים נוספים" | מה עשו השגרירים של ישראל וארה"ב באו"ם בגבול הצפון?

שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)

הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)

שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ - שמבקר בימים אלו בישראל ואף נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ערך היום (שלישי) סיור בגבול הצפון.

הסיור נעשה יחד עם שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, והוא כלל סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפוני של ישראל. במהלך היום קיבלו השגרירים סקירות מבצעיות ועמדו מקרוב על האיומים בגזרות לבנון וסוריה.

הסיור כלל תצפית במשגב עם, תצפית בהר בנטל וביקור במרחב קוניטרה. בהמשך פגשו השגרירים קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן.

השגריר דנון אמר בסיור: "בגבול לבנון רואים מקרוב את הנחישות של צה"ל מול התעצמות חיזבאללה והאיום האיראני הפועל דרך שלוחותיו. בגבול סוריה אנו מתמודדים עם אתגרים נוספים שנובעים מחוסר יציבות באיזור".

"רק השבוע", הוסיף דנון: "ביקרה מועצת הביטחון של האו"ם בלבנון ובסוריה וקיבלה סקירות חד-צדדיות ומעוותות, רחוקות מן העובדות שראינו היום בשטח. למרות ההישגים האדירים של ישראל, האיומים עדיין קיימים. ישראל תישאר עירנית ונחושה, ולא תאפשר לאיראן ולארגוני הטרור לבסס את אחיזתם בגבולות ישראל".

הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)
הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)
הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)
הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)
הסיור בגבול הצפון (צילום: משרד החוץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר