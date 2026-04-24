הקרע מעמיק: העימות בין ארצות הברית לבעלות בריתה באירופה סביב המלחמה באיראן מגיע לשיאים חדשים. תכתובת דואר אלקטרוני פנימית שהודלפה ממשרד ההגנה האמריקני חושפת כי הפנטגון בוחן שורה של צעדי ענישה חסרי תקדים נגד מדינות החברות בברית נאט"ו - כך פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס.

הזעם בוושינגטון נובע מסירובן של אותן מדינות להעניק לכוחות האמריקניים זכויות בסיסיות של מעבר אווירי, גישה ושימוש בבסיסים צבאיים.

על פי גורמים רשמיים, הדרישות הללו מהוות את הרף המינימלי הנדרש מחברות בברית צבאית, והמסמך מפרט דרכים שונות לגבות מחיר מאותן מדינות קשות עורף, בניסיון לעקור את מה שמוגדר בפנטגון כתחושת הזכאות המופרזת של האירופאים.

המסמך מפרט צעדים ספציפיים נגד מדינות בולטות שהתנגדו לסייע. ספרד, תחת הנהגתו של ראש הממשלה הסוציאליסט פדרו סנצ'ס, סירבה לאפשר לארצות הברית להשתמש בשני בסיסים צבאיים קריטיים הנמצאים בשטחה לצורך תקיפות באיראן. בתגובה, הפנטגון בוחן אפשרות להשעות את ספרד לחלוטין מנאט"ו. למרות שהשפעת צעד כזה על הפעילות המבצעית תהיה שולית, האפקט הסמלי שלו יהיה מהדהד.

במקביל, ארצות הברית שוקלת לשנות את מדיניותה ארוכת השנים כלפי בריטניה, ולאתגר את ריבונותה על איי פוקלנד. המהלך מקבל משנה תוקף לאור העובדה שנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, התובע בעלות על האיים, נחשב לבעל ברית פוליטי קרוב של הנשיא טראמפ.

ב'רויטרס' מזכירים כי הנשיא דונלד טראמפ לא הסתיר את כעסו על מדינות היבשת, ואף רמז כי הוא שוקל להוציא את ארצות הברית כליל מנאט"ו. זעמו הופנה בין היתר כלפי ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר, שאותו כינה פחדן. טראמפ לעג ליכולות הצבאיות של הממלכה והגדיר את נושאות המטוסים שלה כצעצועים, זאת לאחר שלונדון סירבה תחילה לאפשר תקיפות משטחה ואישרה רק משימות הגנתיות.

מדינות אירופה, ובראשן בריטניה וצרפת, מתגוננות בטענה כי הצטרפות למצור הימי במצר הורמוז תגרור אותן ישירות למלחמה כוללת, והן מעדיפות להמתין להסכם הפסקת אש בטרם יתערבו.

הדיווחים על המסמך עוררו הדים משני צדי האוקיינוס. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ודובר הפנטגון קינגסלי ווילסון הדגישו כי ארצות הברית ציפתה מבעלות בריתה לגלות סולידריות, במיוחד לאור העובדה שטילים איראניים מסוגלים לאיים על אירופה אך לא על אדמת אמריקה. הפנטגון הבהיר כי בכוונתו להציג לנשיא אפשרויות שיוודאו כי נאט"ו תפסיק להיות נמר של נייר.

מנגד, ראש ממשלת ספרד סנצ'ס ניסה לשדר עסקים כרגיל לקראת כינוס מנהיגי האיחוד בקפריסין, והגיב בביטול כשאמר שממשלתו אינה פועלת על סמך הדלפות של הודעות דואר אלקטרוני, אלא על בסיס מסמכים רשמיים של הממשל האמריקני בלבד.