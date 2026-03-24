כיכר השבת
מבצע 'זעם אפי'

צבא ארה"ב בתיעוד חדש: כך נראית המראת מטוסי הקרב לתקיפות באיראן

תיעוד חדש מנושאת המטוסים USS אברהם לינקולן • מטוסי קרב ממריאים לתקיפות נוספות באיראן | למרות המו"מ המתחדש, הפעילות נמשכת במלוא העוצמה (בעולם)

צפו בתיעוד (צילום: צבא ארה"ב)

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) פרסם הלילה (בין שני לשלישי) תיעוד מרהיב מתוך נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המשתתפת במבצע 'זעם אפי' נגד יעדים איראניים. התיעוד מציג את פעולות הטיסה המתמשכות על סיפון הנושאת, בעודה מפליגה על פני ימים אזוריים.

בהודעה שפרסם פיקוד המרכז צוין כי "פעולות הטיסה על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן (CVN 72) נמשכות בתמיכה במבצע 'זעם אפי'". הפרסום מגיע על רקע גלי התקיפות הנרחבים שמבצע צבא ב בימים האחרונים, במקביל לפעילות צה"ל באזור ובצל השיחות המתחדשות בין איראן לארה"ב.

בתיעוד שפורסם ניתן לראות את מטוסי הקרב ממריאים מסיפון הנושאת ביום ובלילה. פיקוד המרכז האמריקני הדגיש את המורכבות המבצעית: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים".

הפרסום מגיע בעיתוי משמעותי - בעוד נשיא ארה"ב מצהיר על "שיחות טובות עם איראן" ועל סיכוי להגיע להסכם, ממשיכה וושינגטון להעצים את נוכחותה הצבאית באזור. כזכור, כ-2,200 חיילי מארינס ושלוש ספינות מלחמה יצאו מקליפורניה בשבוע שעבר, וייתכן שייקח להם לפחות שלושה שבועות להגיע לאזור המפרץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר