פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) פרסם הלילה (בין שני לשלישי) תיעוד מרהיב מתוך נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המשתתפת במבצע 'זעם אפי' נגד יעדים איראניים. התיעוד מציג את פעולות הטיסה המתמשכות על סיפון הנושאת, בעודה מפליגה על פני ימים אזוריים.

בהודעה שפרסם פיקוד המרכז צוין כי "פעולות הטיסה על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן (CVN 72) נמשכות בתמיכה במבצע 'זעם אפי'". הפרסום מגיע על רקע גלי התקיפות הנרחבים שמבצע צבא ארה"ב באיראן בימים האחרונים, במקביל לפעילות צה"ל באזור ובצל השיחות המתחדשות בין איראן לארה"ב.

בתיעוד שפורסם ניתן לראות את מטוסי הקרב ממריאים מסיפון הנושאת ביום ובלילה. פיקוד המרכז האמריקני הדגיש את המורכבות המבצעית: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים".

הפרסום מגיע בעיתוי משמעותי - בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר על "שיחות טובות עם איראן" ועל סיכוי להגיע להסכם, ממשיכה וושינגטון להעצים את נוכחותה הצבאית באזור. כזכור, כ-2,200 חיילי מארינס ושלוש ספינות מלחמה יצאו מקליפורניה בשבוע שעבר, וייתכן שייקח להם לפחות שלושה שבועות להגיע לאזור המפרץ.