מבצע Project Freedom: טראמפ שלח 15 אלף חיילים למפרץ

מטוסי F/A-18 ממריאים מאוניית USS Abraham Lincoln (CVN 72) | צילום: החשבון הרשמי של הפיקוד המרכזי של ארצות הברית.

ארצות הברית השיקה השבוע את מבצע "Project Freedom" - פריסה צבאית מסיבית במפרץ הפרסי שמטרתה המוצהרת להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז. הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב (CENTCOM) חשף כי כ-15 אלף אנשי צבא כבר נמצאים בדרכם או מוצבים בנקודות מפתח באזור, במסגרת מה שמוגדר בוושינגטון כ"סיוע הומניטרי לאוניות תקועות".

המבצע כולל פריסה של למעלה מ-100 כלי טיס מתקדמים, משחתות טילים מונחים ומערכות כטב"מים שסורקות את המרחב הימי מסביב לשעון. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בנאום מהבית הלבן כי "כל הפרעה לפעילות תיענה בכוח", תוך שהוא מנסה להרגיע את השווקים הכלכליים שהגיעו לשיאים חדשים למרות המתיחות.

המהלך האמריקאי מגיע כתגובה ישירה לתקיפת מכלית נפט סמוך לאיחוד האמירויות, אירוע שהדליק נורות אדומות בוושינגטון. מצר הורמוז מהווה "צוואר בקבוק" אסטרטגי שדרכו עוברת כרבע מאספקת הנפט העולמית, וכל שיבוש בו מתורגם באופן מיידי להתייקרות מחירים גלובלית. אכן, שוקי האנרגיה הגיבו בזעזוע למתיחות הגוברת. מחיר חבית נפט זינק בתוך שעות אל מעבר לקו 100 הדולרים, רמה שלא נראתה זה שנים. כלכלנים מזהירים כי המשך ההסלמה עלול לגרום לגל התייקרויות נוסף בכלכלה העולמית.

טראמפ: "עשינו סטייה קטנה מהמסלול"

הנשיא טראמפ תיאר את המבצע הצבאי כ"סטייה קטנה מהמסלול", תוך שהוא מציג תמונה של הרס מוחלט ליכולות הצבאיות האיראניות. "אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ", מנה טראמפ בנאומו. "אין להם ציוד אווירי, אין להם מכ"ם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים".

הנשיא חזר והדגיש את החשש המרכזי המניע את הפעולה: "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני. אם ניתן להם להשיג נשק גרעיני, יהיו לכם בעיות שאף אחד לא יאמין". טראמפ הבטיח כי "כשזה ייגמר, מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם".

איראן: "הפרה בוטה של הבנות"

למרות הפעילות הצבאית המסיבית, בוושינגטון טוענים כי ערוצי ההידברות נותרו פתוחים. טראמפ עצמו הגדיר את המגעים ככאלו ש"מתקדמים היטב", אך המציאות בשטח מציירת תמונה שונה. גורמים רשמיים באיראן רואים ב-Project Freedom הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש הקיימות.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר כי "כל ניסיון להטיל מצור ימי המנוגד לחוק הבינלאומי ופוגע באינטרסים של מדינות האזור נידון לכישלון". הוא הדגיש כי "המפרץ אינו זירה לכפיית רצונות זרים חד צדדיים".

מלחמה כלכלית מקבילה

במקביל לפעילות הצבאית, ממשל טראמפ פתח במתקפה חזיתית נגד מערך הלבנת ההון של איראן. במסגרת מבצע "Economic Fury", הוטלו סנקציות על רשת מתוחכמת של בתי המרה וחברות קש שהצליחה להפוך יואן סיני לדולרים נזילים עבור הצבא האיראני.

מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הבהיר: "אנו פועלים בתקיפות כדי לנתק את עורקי החיים הפיננסיים של הצבא האיראני". כלל הנכסים של המעורבים בארה"ב הוקפאו באופן מיידי, וסנקציות משניות יוטלו על כל גורם שימשיך לסייע לרשתות אלו.

נקודת רתיחה אזורית

השילוב הקטלני בין מחירי אנרגיה מאמירים, נוכחות צבאית צפופה ואיומים הדדיים מציב את המפרץ הפרסי בנקודה הרגישה ביותר בעשור האחרון. המדינות שפנו לארה"ב בבקשת סיוע מצפות להגנה על כלי שיט ניטרליים, אך החשש הוא שהמבצע עלול להסלים את המצב במקום להרגיעו.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. צה"ל הגביר את הכוננות לקראת דיון קבינט צפוי בנושא, כאשר גורמי ביטחון מעריכים כי כל הסלמה נוספת במפרץ עלולה להשפיע ישירות על זירת הצפון והדרום.

השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את האזור היא האם היוזמה האמריקאית תצליח להרגיע את השווקים ולהבטיח את חופש השיט, או שמא היא רק מציתה את הפתיל של העימות הבא במזרח התיכון הנפיץ.