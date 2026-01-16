בעוד בישראל ובאזור ממתינים לראות אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו כלפי איראן, בוושינגטון כבר החלו בצעדים שמגבירים משמעותית את הלחץ על המשטר בטהרן.

למרות דיווחים שלפיהם טראמפ החליט בשלב זה לדחות תקיפה צבאית, פיקוד המרכז האמריקאי הודיע הלילה כי משרד האוצר הטיל סנקציות נרחבות על גורמי ביטחון ואישים איראניים המעורבים בדיכוי ההפגנות.

על פי הודעת פיקוד המרכז, הסנקציות הוטלו על עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, וכן על 18 אישים וישויות הקשורים ל“בנק הצללים” של המשטר, שפעלו להלבנת כספים ממכירות נפט.

בהודעה נאמר כי בעוד אזרחי איראן “האמיצים” נאבקים על זכויותיהם הבסיסיות, המשטר מגיב באלימות ובדיכוי אכזרי, ובמקום להשקיע באזרחיו ממשיך לממן פעילות מערערת יציבות ברחבי העולם. ארצות הברית, כך נמסר, תפעל לחסום את גישת המשטר לרשתות פיננסיות ולמערכת הבנקאית הבינלאומית כל עוד הוא מדכא את אזרחיו.

במקביל לצעדים הכלכליים, ממשיכות לזרום עדויות קשות מתוך איראן, חרף ניתוק האינטרנט וקווי התקשורת. לפי עדויות שהגיעו לכלי תקשורת אמריקאיים, תושבים בטהרן מתארים נוכחות כבדה של כוחות ביטחון ברחובות, מחסומים ובדיקות תכופות, וירי שמכוון גם לעבר אזרחים שאינם משתתפים במחאות. “יש פחד בעיר”, סיפר אחד המקורות. “אנשים מבוהלים ומפחדים לצאת מהבתים”.

מקור נוסף תיאר כיצד נאלץ להגיע לחדר מתים בבית חולים בטהרן כדי לאסוף את גופת בן משפחתו שנהרג בהפגנות, וטען כי גורמים מטעם המשטר איימו לקבור את ההרוגים בקברי אחים אם המשפחות לא ייענו לדרישותיהם.

ברקע הדברים, דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לנשיא טראמפ וביקש לדחות תקיפה אמריקנית אפשרית באיראן, מחשש לחוסר מוכנות מספקת לתגובה איראנית נגד ישראל.

במקביל, לאחר שכוחות צבא ארה״ב פונו השבוע מבסיס אל-עודייד בקטאר מחשש לנקמה איראנית, דווח כי רמת הכוננות ירדה וכי הכוחות החלו לשוב לבסיס. עוד נמסר כי מדינות במפרץ פעלו מאחורי הקלעים כדי לשכנע את הממשל האמריקני לשקול מחדש פעולה צבאית ישירה, ובשלב זה להימנע ממנה.

כך, גם ללא תקיפה צבאית מיידית, הלחץ על המשטר האיראני מתהדק: סנקציות אישיות וכלכליות מצד ארצות הברית, לצד המשך המחאות והעדויות על דיכוי אלים, מציבים את טהרן תחת חנק הולך וגובר – בעוד ההכרעה האמריקנית לגבי הצעד הבא עדיין ממתינה.