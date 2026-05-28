גורם אמריקני רשמי מסר לפנות בוקר (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות נגד אתר צבאי איראני שהיווה, לטענתו, איום על הכוחות האמריקניים ועל תנועת הספינות במצר הורמוז. על פי הדיווח, הכוחות האמריקניים יירטו גם מספר כטב"מים שהוגדרו כאיום נוסף באזור.

בעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח כי גורמים בממשל טראמפ הגדירו את הפעולה כ"תקיפה הגנתית ומוגבלת" ולא כמהלך שנועד להביא לקריסת הפסקת האש. יצוין כי התקיפה מתרחשת על רקע משא ומתן מתמשך בין וושינגטון לטהרן, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי איראן "מאוד רוצה להגיע להסכם" בשל המצב הכלכלי הקשה במדינה.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם המשטר, אישרה את הדיווחים על תקיפה אמריקנית סמוך לבנדר עבאס בדרום איראן. על פי הפרסום האיראני, התקיפה התרחשה בעקבות מה שהוגדר כ"עימות עם מכלית נפט אמריקנית".

במקביל, משמרות המהפכה באיראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אמריקני בכוויית, לטענתם בתגובה למתקפה האמריקנית שבוצעה הלילה נגד כוחותיהם. ההודעה האיראנית מעמיקה את החשש מהסלמה צבאית באזור, בעיתוי רגיש במיוחד כאשר המשא ומתן בין שתי המדינות נמצא בשלב מכריע.