המתיחות בין ארצות הברית לאיראן הגיעה הלילה (בין שבת לראשון) לשיא חדש, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע על סבב תקיפות שלישי השבוע נגד מטרות איראניות. התקיפה בוצעה בעקבות תקיפה נוספת שביצעו כוחות משמרות המהפכה נגד כלי שיט מסחרי במצר הורמוז.

בהודעת צבא ארה"ב נמסר כי "בשעה 19:15 לפי שעון מזרח ארה"ב, החלו כוחות פיקוד המרכז בשיגורים במסגרת סבב התקיפות השלישי השבוע נגד איראן". ההודעה הוסיפה כי הפעולה מגיעה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האסלאמית תקפו את M/V GFS Galaxy - ספינת מכולות הרשומה בקפריסין - בעת שחצתה את מצר הורמוז.

על פי הפרטים שפורסמו, איש צוות אזרחי נעדר מהספינה, והאונייה אינה יכולה להמשיך במסעה בשל שריפה שפרצה על הסיפון ונזק משמעותי שנגרם לחדר המנועים. בפיקוד המרכז הדגישו כי "לאיראן ניתנה הזדמנות נוספת להפגין עמידה במזכר ההבנות, אך היא נכשלה בכך שוב".

שר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', כתב ברשתות החברתיות: "איראן קיבלה החלטה גרועה. עכשיו הם משלמים". ההודעה הקצרה משקפת את הגישה הנוקשה שנוקט ממשל טראמפ כלפי איראן בימים האחרונים.

על פי דיווח שפורסם באקסיוס, ממשל טראמפ הציב לאיראן אולטימטום רשמי עד לסוף יום השבת בדרישה כי תתחייב באופן פומבי להפסיק את התקיפות נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז. בכירי הממשל הבהירו בשיחה עם עיתונאים כי אם טהרן תסרב לדרישה זו, היא תאלץ להתמודד עם השלכות צבאיות קשות ביותר באזור.

גורם אמריקאי רשמי התייחס לאפשרות שאיראן לא תענה לאולטימטום והצהיר כי "אם זו לא תהיה העמדה שלהם מחר, זה לא הולך להיות יום נהדר עבורם". הממשל דורש מהאיראנים להצהיר רשמית כי נתיבי השיט פתוחים לחלוטין וללא תשלום.

איראן סוגרת את מצר הורמוז

משמרות המהפכה הודיעו הלילה כי מצר הורמוז נסגר עד להודעה חדשה. זרוע הים של משמרות המהפכה מסרה כי כלי שיט "מפר" נפגע מירי אזהרה ונעצר, לאחר שלטענתה כמה ספינות ניסו לנוע בנתיב לא מאושר במצר הורמוז, תוך התעלמות מהאזהרות לשוב לנתיב שקבעה איראן.

בהודעה נכתב כי אחת הספינות אף כיבתה את מערכותיה וסיכנה את הביטחון הימי, ולכן בוצע לעברה ירי אזהרה. משמרות המהפכה הזהירו כי אם ארה"ב וישראל ינצלו את האירוע כתירוץ לתקיפה נוספת נגד איראן, התגובה תהיה חריפה, ובסיסים אמריקאיים נוספים באזור יותקפו.