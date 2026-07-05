משרד התקשורת והמידע בוונצואלה מסר היום (רביעי) עדכון קשה נוסף על היקף האסון שפקד את צפון המדינה בשבוע שעבר. על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים, מספר ההרוגים ברעידות האדמה הכפולות עלה ל-2,954 בני אדם, בעוד מספר הפצועים המתועדים הגיע ל-16,592.
העדכון הממשלתי מצביע על עלייה משמעותית במספר הקורבנות בהשוואה לנתונים שפורסמו קודם לכן. רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5, שהתרחשו בהפרש של דקות בודדות ביום רביעי, 24 ביוני, הותירו מאחוריהן הרס נרחב בעיירות החוף של מדינת לה גואירה.
משבר הומניטרי מתעצם
למעלה מ-12,800 תושבים מוגדרים כעת כעקורים, לאחר שבתיהם נהרסו או ניזוקו באופן קשה. על פי נתוני הסקר הגיאולוגי האמריקאי, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן משמעותי, כאשר הנזק הכבד ביותר נרשם באזורי החוף הצפוניים.
הנשיאה בפועל דלסי רודריגז הגדירה את האירוע כ"קטסטרופה טבעית אכזרית ביותר" בתולדות ונצואלה. בעוד צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים לסרוק את ההריסות, גורמים באו"ם מזהירים כי מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות בימים הקרובים.
ג'ניפר מורנו קניזאלס מהאו"ם ציינה כי "בכל יום מספר הקורבנות ממשיך לעלות ואנו מצפים שהוא ימשיך לעלות". מומחים מעריכים כי המספר הסופי של ההרוגים עשוי להגיע לאלפים נוספים, שכן עשרות אלפי בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים.
מרוץ נגד הזמן
בשטח שוררת אי-ודאות קשה בנוגע למספר הנעדרים, כאשר גורמי סיוע מצביעים על כך שאין הערכה רשמית מהימנה. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם לאחר רעידת האדמה הציע לתושבים לרשום את יקיריהם שנעדרים, והמספר הגיע עד כה ל-46,000 בני אדם.
הגיאוגרף ג'וסואה אראקה הסביר כי התמוטטותם של בניינים רבי-קומות מקשה מאוד על פעולות החילוץ. לדבריו, "אלו הרים של הריסות מבניינים של הרבה קומות, עשויים מבטון, מה שבעצם הופך אותם לקברים".
סיוע בינלאומי
משלחות סיוע מ-27 מדינות מנהלות מרוץ קטלני נגד הזמן לאיתור ניצולים במחנות ובמוקדי ההרס. בצל תהפוכות פוליטיות ומשבר לוגיסטי חמור, הצוותים הבינלאומיים מתמודדים עם מחסור קיצוני בציוד מכני מתקדם.
משלחת חילוץ ישראלית מיוחדת וחשאית פועלת באזורי האסון הקשים ביותר בלאגואירה תחת פרופיל נמוך, ותחת תיאום חסוי עם האו"ם מצליחה להציל חיים בעזרת טכנולוגיות אקוסטיות מתקדמות.
רעידות משנה עזים ותכופים ממשיכים לפקוד את האזור מוכה האסון, מטלטלים את השברים ומעבירים חיל ורעדה בלב הניצולים המותשים. מידי פעם ניתן לשמוע ברקע צעקות של המחלצים, הקוראים אחד אחרי השני: "שקט!", בניסיון לשמוע קולות חיים מתוך ההריסות.
האסון התרחש בעיצומם של אירועים חגיגיים, כאשר מיליוני משפחות התכנסו בבתיהן כדי לציין את החג הלאומי המפואר המנציח את הניצחון הצבאי הגדול של שנת 1821. בשבריר שנייה אחד של תנועת לוחות טקטוניים אכזרית, הפך יום החג השמח והחגיגי לאסון הלאומי הקשה ביותר בתולדות המדינה.
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