משרד התקשורת והמידע בוונצואלה מסר היום (רביעי) עדכון קשה נוסף על היקף האסון שפקד את צפון המדינה בשבוע שעבר. על פי הנתונים הרשמיים המעודכנים, מספר ההרוגים ברעידות האדמה הכפולות עלה ל-2,954 בני אדם, בעוד מספר הפצועים המתועדים הגיע ל-16,592.

העדכון הממשלתי מצביע על עלייה משמעותית במספר הקורבנות בהשוואה לנתונים שפורסמו קודם לכן. רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5, שהתרחשו בהפרש של דקות בודדות ביום רביעי, 24 ביוני, הותירו מאחוריהן הרס נרחב בעיירות החוף של מדינת לה גואירה.

משבר הומניטרי מתעצם

למעלה מ-12,800 תושבים מוגדרים כעת כעקורים, לאחר שבתיהם נהרסו או ניזוקו באופן קשה. על פי נתוני הסקר הגיאולוגי האמריקאי, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן משמעותי, כאשר הנזק הכבד ביותר נרשם באזורי החוף הצפוניים.

הנשיאה בפועל דלסי רודריגז הגדירה את האירוע כ"קטסטרופה טבעית אכזרית ביותר" בתולדות ונצואלה. בעוד צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים לסרוק את ההריסות, גורמים באו"ם מזהירים כי מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות בימים הקרובים.

ג'ניפר מורנו קניזאלס מהאו"ם ציינה כי "בכל יום מספר הקורבנות ממשיך לעלות ואנו מצפים שהוא ימשיך לעלות". מומחים מעריכים כי המספר הסופי של ההרוגים עשוי להגיע לאלפים נוספים, שכן עשרות אלפי בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים.