הבית הלבן עורר ביממה האחרונה סערה ברשתות החברתיות, לאחר שפרסם בחשבונותיו הרשמיים ב-X ובאינסטגרם סדרת תכנים חריגים, בהם סרטונים קצרים ותמונה מטושטשת, מבלי לצרף כל הסבר או הקשר.

לפי דיווח ב-CNBC, הסרטון הראשון פורסם ביום רביעי בערב, סמוך לשעה 21:15 לפי שעון החוף המזרחי בארצות הברית. מדובר בקליפ קצר, באורך של כארבע שניות, שנראה כאילו צולם בטלפון נייד כשהמצלמה מופנית לעבר הרצפה. בקול נשמעת אישה שואלת: "זה מושק בקרוב, נכון?", ועל גבי המסך הופיעה הכתובת "sound on". הסרטון הזה הוסר מחשבונות הבית הלבן ב-X ובאינסטגרם כ-90 דקות לאחר שפורסם. כשעה לאחר מכן פורסם סרטון נוסף, שנותר באוויר. לפי CNBC ו-AOL, הסרטון הציג מסך שחור עם הפרעות סטטיות, בזמן שנשמע צליל התראה של הודעת טקסט בטלפון. בפריים אחד נראה גם דגל אמריקני, והפוסט לווה באימוג'ים של טלפון ורמקול. גם במקרה הזה לא ניתן כל הסבר לתוכן או למטרת הפרסום.

הספקולציות התרחבו עוד יותר ביום חמישי, כאשר הבית הלבן פרסם תמונה מפוקסלת נוספת ברשתות החברתיות. לפי Newsweek, התמונה החדשה עוררה בלבול מחודש בקרב גולשים, שחלקם סברו כי ניתן לזהות בה את הנשיא דונלד טראמפ, אך לא היה לכך אישור רשמי. הפוסט צבר מיליוני צפיות, עשרות אלפי לייקים ואלפי תגובות.

בדיווחים השונים הודגש כי הבית הלבן לא השיב מיד לפניות לקבלת תגובה. CNBC ציינה כי לא היה ברור אם הסרטונים פורסמו במכוון, בעוד ב-Newsweek נכתב כי גם התמונה המטושטשת פורסמה ללא הקשר או הסבר, ולא ניתן היה לדעת אם מדובר במהלך מתוכנן.

( צילום: הבית הלבן )

( צילום: הבית הלבן )

( צילום: הבית הלבן )

( צילום: הבית הלבן )

ברשת, כצפוי, עלו שלל פרשנויות. היו מי שטענו כי החשבונות נפרצו, אחרים העריכו שמדובר בטיזר לקראת הודעה כלשהי, ואילו גולשים נוספים הרחיקו לכת ודיברו על "מסר מוצפן". גם פרשנים ואנשי תקשורת בארצות הברית מתחו ביקורת על אופן הפרסום, במיוחד על רקע המתיחות הביטחונית והעדר כל הבהרה מצד הבית הלבן.

ב-Newsweek צוין גם כי סגן מנהל התקשורת בבית הלבן, קיילן דור, הגיב לפוסט ב-X באמצעות אימוג'י של עין ואימוג'י נוסף, תגובה שרק הוסיפה לאי הבהירות סביב הפרסום.

נכון לעכשיו, לא פורסם הסבר רשמי לסרטונים או לתמונה המטושטשת, והפרסומים ממשיכים לעורר עניין וספקולציות ברשת.