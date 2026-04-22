קרוליין לוויט ( צילום: שאטרסטוק )

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה היום (רביעי) כי נשיא ארצות הברית מציב דרישה מרכזית בפני איראן במסגרת המשא ומתן המתנהל בימים אלה: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארה"ב.

הדרישה מגיעה על רקע המאמצים הדיפלומטיים המתנהלים בפקיסטן, בעוד הצדדים מנסים להגיע להסכם מקיף. הדוברת הבהירה כי הנשיא ממתין לתשובה האיראנית בנושא. לוויט ציינה כי הנשיא לא קבע דד-ליין חדש למשא ומתן עם איראן, וזאת לאחר שהאריך את הפסקת האש בימים האחרונים. לדבריה, הנשיא מעדיף לאפשר למשא ומתן להתקדם בקצב שלו, תוך שמירה על הלחץ הכלכלי והצבאי על טהרן. במקביל, הדוברת העבירה את שביעות רצונו של הנשיא מהמצור הימי שהוטל על איראן. נקודת מפתח מרכזית הדרישה להעברת האורניום המועשר מהווה נקודת מפתח במשא ומתן. גורמים בוושינגטון מעריכים כי איראן מחזיקה כיום בכמויות משמעותיות של אורניום מועשר לרמות גבוהות, שעלולות לשמש לפיתוח נשק גרעיני. ההעברה לידי ארה"ב תבטיח, לפי התפיסה האמריקנית, כי החומר לא ישמש למטרות צבאיות.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מוקדם יותר דווח כי ארה"ב הודיעה על הארכת הפסקת האש עם איראן עד ליום ראשון, וזאת לבקשת פקיסטן שמארחת את סבב השיחות הנוכחי. ההחלטה התקבלה על רקע פיצול פנימי במשטר האיראני, כפי שציין הנשיא בהודעתו ברשת Truth Social.

דובר משרד החוץ האיראני מסר כי טהרן קיבלה את הצעת טראמפ להארכת הפסקת האש, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד. "אם נגלה שהגעה לאסלאמאבאד משרתת את האינטרסים הלאומיים שלנו, נלך לשם", הבהיר הדובר.

במקביל למאמצים הדיפלומטיים, המתיחות בשטח נמשכת. רק הבוקר דווח על תקרית במצרי הורמוז, בה ספינות של משמרות המהפכה תקפו אוניית מכולות אזרחית. המצב מוסיף להיות שברירי ומסוכן, גם בעת שמתנהלים מגעים דיפלומטיים.