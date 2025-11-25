באתר רשמי של "Culture and Family Lab" באוניברסיטת מינסוטה שבארה"ב פורסמו לאחרונה סדרת תכנים המתייחסים ל-“מגפת הלובן”, מושג שלטענת אנשי המכון מתאר תופעה חברתית־תרבותית המשפיעה על האופן שבו ילדים ומבוגרים בארצות הברית מבינים גזע וזהות.

בעמוד מוסבר כי כל מי שנולד או גדל בארצות הברית גדל בתוך “מגפת הלובן”, וכי אנשים לבנים מחזיקים בכוח ובפריבילגיות בחברה המאפשרים להם לעצור או להפוך את התופעה. לפי האתר, תהליכים המתקיימים בילדות בתוך משפחות לבנות מעבירים לילדים פסיביות ושבריריות לבנה, שמוגדרים כביטויים של גזענות.

החוקרים מדגישים כי אין מדובר במאפיין ביולוגי אלא בתרבות שנבנתה במשך מאות שנים. לדבריהם, הגדרת הבעיה כמגפת לובן מאפשרת להפנות את המבט מהנפגעים ממערכת הגזענות אל המנגנונים שמייצרים אותה, ובראשם המשפחה, שבה ילדים לבנים מתחילים כבר מיום לידתם להיטמע בתרבות זו. באתר מוצעים גם חומרים להורים, חלקם מיועדים במיוחד להורים לבנים, ובהם טיפים להתפתחות “זהות לבנה חיובית” ולחינוך אנטי־גזעני.

אחד המחקרים המצוטטים באתר, שבחן בעיקר אימהות ליברליות לבנות בעלות הכנסה גבוהה, טוען כי החיבור המשפחתי לתרבות הלובן מפיץ ומקיים את הגזענות בארצות הברית, וכי מדובר ב“מגפה חמקמקה”. התוכנית ממומנת באמצעות ארגונים שונים, ובהם המכון הלאומי לבריאות הנפש.

בארגון Defending Education ביקרו בחריפות את החומרים המופיעים באתר וטענו כי מדובר בתכנים פוליטיים קיצוניים שהפכו לחלק מושרש באקדמיה בארצות הברית. בתגובה לדברים הביעה אוניברסיטת מינסוטה תמיכה בעקרון חופש הביטוי האקדמי.