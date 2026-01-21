המראות ברחובות ציריך אמש דמו לשדה קרב, כאשר המחאה נגד הגעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס הידרדרה לעימותים אלימים. מה שהחל כצעדה תחת הסיסמה "טראמפ עדיין אינו רצוי", הסתיים במפגן כוח משטרתי מאסיבי שכלל שימוש באמצעים מתקדמים לפיזור הפגנות.

ככל שהמתח גבר, כוחות המשטרה בלבוש מיגון מלא נאלצו להפעיל יד קשה אל מול המפגינים. הזירה התמלאה בסילוני מים עוצמתיים מתותחי מים שנפרסו ברחובות כדי להדוף את הקהל, לצד ירי של כדורי גומי לעבר מוקדי התפרעות. בנוסף, דווח כי המשטרה עשתה שימוש בחומרים מגרים כדי להשתלט על המפגינים, לאחר שאלו יידו אבנים וזיקוקים לעבר השוטרים.

המהומות הגיעו לשיאן כאשר המפגינים, שאורגנו על ידי תנועת "התנועה לסוציאליזם", הדליקו פצצות עשן וזיקוקים וניפצו חלונות של בתי עסק באזור. הלהבות משרפת דגלי ארה"ב והעשן הסמיך מהפצצות שהושלכו יצרו אווירה כאוטית בכיכר בורקליפלאץ.

על פי הדיווחים, המשטרה הצליחה לפזר את קהל המפגינים, שמנה למעלה מ-2,000 איש, סמוך לשעה 21:30. למרות העימותים הקשים והשימוש הנרחב באמצעי פיזור, לא דווח על פציעות בנפש באירוע זה. במקביל, הפגנות נוספות וניסיונות התקהלות דווחו גם בברן ובדאבוס, שם פוזרו המפגינים במהירות על ידי כוחות הביטחון השווייצריים.