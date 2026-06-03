כיכר השבת
מדד פספורטכארד לקיץ 2026:

מהפך בתיירות הישראלית: המזרח מנצח את המערב, תאילנד במקום ראשון

מדד פספורטכארד לקיץ 2026, המבוסס על ניתוח רכישות ביטוחי נסיעות לחו"ל לחודשי הקיץ, מצביע על שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה של הישראלים. יעדי המזרח, הקרוב והרחוק, ממשיכים להתחזק על חשבון יעדי מערב אירופה המסורתיים, כאשר הישראלים בוחרים לטוס רחוק יותר ולתקופות ארוכות יותר (תיירות)

כב
מקודם |
שמעון חדד, מנכ"ל פספורטכארד Travel (צילום: אלעד גוטמן)

לראשונה מאז החל המדד, תאילנד עוקפת את יוון ותופסת את המקום הראשון בדירוג יעדי הקיץ של הישראלים. במקביל, גאורגיה ופולין מזנקות אל העשירייה הראשונה, בעוד שבריטניה וצרפת ממשיכות לאבד פופולריות ויוצאות מדירוג עשר הגדולות.

לפי נתוני פספורטכארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן המובילה בישראל, אחד מכל שבעה ישראלים בממוצע צפוי לבחור בתאילנד כיעד לחופשת הקיץ. יוון, שהחזיקה בבכורה במשך שנים רבות, מדורגת במקום השני. עם זאת, יש לציין כי הזמנות ליוון מתבצעות לרוב בסמיכות למועד הטיסה, ולכן ייתכן שעם התקרבות עונת הקיץ היא תצמצם את הפער ואף תחזור להתמודד על המקום הראשון.

ארצות הברית שומרת על המקום השלישי זו השנה השלישית ברציפות, עם כ-10% מכלל הנוסעים, ואחריה קפריסין ואיטליה.

המזרח עולה, המערב נחלש

ההפתעה הגדולה של הקיץ היא גאורגיה, שזינקה שישה מקומות חזרה למדד והגיעה למקום השביעי, עם עלייה של כ-53% ביחס הנוסעים אליה לעומת קיץ 2025. לצדה, פולין רשמה זינוק של שישה מקומות ועלייה של כ-70% בנתח היחסי שלה, כחלק ממגמה רחבה של התחזקות יעדי מזרח אירופה. מחוץ לעשירייה הראשונה בולטת במיוחד וייטנאם, שמציגה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר במדד: הכפלה בנתח היחסי וזינוק של שישה מקומות בדירוג.

במקביל להתחזקות המזרח, שתי מעצמות התיירות של מערב אירופה ממשיכות במגמת היחלשות. בריטניה ירדה מהמקום השמיני בקיץ 2025 למקום ה-11 בקיץ 2026, תוך ירידה של כמעט שליש בנתח היחסי שלה. צרפת, שיצאה מהעשירייה הראשונה עם פרוץ המלחמה, ממשיכה לאבד פופולריות ויורדת מהמקום ה-12 למקום ה-14.

בנוסף, נתוני המדד מצביעים גם על מגמה עקבית של התארכות החופשה הישראלית. משך הנסיעה הממוצע צפוי להגיע הקיץ לכשבועיים, בעוד שהנוסעים לתאילנד וארה"ב עושים זאת לתקופות של יותר מ-22 ימים.

שמעון חדד, מנכ"ל פספורטכארד Travel: "נתוני מדד פספורטכארד לקיץ 2026 משקפים שינוי בהרגלי הנסיעה של הישראלים. אנחנו רואים פתיחות גוברת ליעדים רחוקים יותר, שהופכים נגישים, משתלמים ואטרקטיביים יותר. תאילנד, וייטנאם וגאורגיה נהנות משילוב של תמורה גבוהה למחיר, חוויות מגוונות ותחושת ביטחון גבוהה יותר בקרב המטייל הישראלי. במקביל, אנו רואים שהישראלים לא רק נוסעים רחוק יותר, הם גם נשארים יותר זמן, מה שמעיד על רצון למצות את החופשה גם אם צריך לשלב עבודה מרחוק".

פספורטכארד
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתיירות בעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר