לראשונה מאז החל המדד, תאילנד עוקפת את יוון ותופסת את המקום הראשון בדירוג יעדי הקיץ של הישראלים. במקביל, גאורגיה ופולין מזנקות אל העשירייה הראשונה, בעוד שבריטניה וצרפת ממשיכות לאבד פופולריות ויוצאות מדירוג עשר הגדולות.

לפי נתוני פספורטכארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן המובילה בישראל, אחד מכל שבעה ישראלים בממוצע צפוי לבחור בתאילנד כיעד לחופשת הקיץ. יוון, שהחזיקה בבכורה במשך שנים רבות, מדורגת במקום השני. עם זאת, יש לציין כי הזמנות ליוון מתבצעות לרוב בסמיכות למועד הטיסה, ולכן ייתכן שעם התקרבות עונת הקיץ היא תצמצם את הפער ואף תחזור להתמודד על המקום הראשון.

ארצות הברית שומרת על המקום השלישי זו השנה השלישית ברציפות, עם כ-10% מכלל הנוסעים, ואחריה קפריסין ואיטליה.

המזרח עולה, המערב נחלש

ההפתעה הגדולה של הקיץ היא גאורגיה, שזינקה שישה מקומות חזרה למדד והגיעה למקום השביעי, עם עלייה של כ-53% ביחס הנוסעים אליה לעומת קיץ 2025. לצדה, פולין רשמה זינוק של שישה מקומות ועלייה של כ-70% בנתח היחסי שלה, כחלק ממגמה רחבה של התחזקות יעדי מזרח אירופה. מחוץ לעשירייה הראשונה בולטת במיוחד וייטנאם, שמציגה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר במדד: הכפלה בנתח היחסי וזינוק של שישה מקומות בדירוג.

במקביל להתחזקות המזרח, שתי מעצמות התיירות של מערב אירופה ממשיכות במגמת היחלשות. בריטניה ירדה מהמקום השמיני בקיץ 2025 למקום ה-11 בקיץ 2026, תוך ירידה של כמעט שליש בנתח היחסי שלה. צרפת, שיצאה מהעשירייה הראשונה עם פרוץ המלחמה, ממשיכה לאבד פופולריות ויורדת מהמקום ה-12 למקום ה-14.

בנוסף, נתוני המדד מצביעים גם על מגמה עקבית של התארכות החופשה הישראלית. משך הנסיעה הממוצע צפוי להגיע הקיץ לכשבועיים, בעוד שהנוסעים לתאילנד וארה"ב עושים זאת לתקופות של יותר מ-22 ימים.

שמעון חדד, מנכ"ל פספורטכארד Travel: "נתוני מדד פספורטכארד לקיץ 2026 משקפים שינוי בהרגלי הנסיעה של הישראלים. אנחנו רואים פתיחות גוברת ליעדים רחוקים יותר, שהופכים נגישים, משתלמים ואטרקטיביים יותר. תאילנד, וייטנאם וגאורגיה נהנות משילוב של תמורה גבוהה למחיר, חוויות מגוונות ותחושת ביטחון גבוהה יותר בקרב המטייל הישראלי. במקביל, אנו רואים שהישראלים לא רק נוסעים רחוק יותר, הם גם נשארים יותר זמן, מה שמעיד על רצון למצות את החופשה גם אם צריך לשלב עבודה מרחוק".