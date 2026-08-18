אלפי נופשים גדשו את מתחם מלונות 'אדר' בעכו בימי בין הזמנים

עם סיומם של ימי בין הזמנים, ברשת מלונות 'אדר' מסכמים בסיפוק רב שבועות עמוסים של עשייה ואירוח ברמה בינלאומית, לאחר שאורחים רבים מכל חלקי הארץ גדשו עד אפס מקום את מתחם הנופש המלונאי של הרשת בעכו. המתחם, הכולל את מלון 'חוף התמרים' המפואר ומלון הבוטיק 'נווה תמר' הסמוך, שהינו בכל ימות השנה כשר למהדרין, הפך לאורך שבועות בין הזמנים למוקד המרכזי של הציבור החרדי, לנופש מושלם הכולל הקפדה מדוקדקת על כל גדרי ההלכה והצניעות.

לאורך כל ימי בין הזמנים נהנו האורחים ברשת מלונות 'אדר' מתוכנייה עשירה ומגוונת, שהותאמה לכל הגילאים ולכל בני המשפחה. מדי ערב התקיימו הופעות מרהיבות וזיצים אל תוך הלילה בהשתתפות שורת אמנים ובעלי מנגנים מן השורה הראשונה, ובהם: שמוליק סוכות, קובי ברומר, אבי אילסון, משה קליין, שוקי סלומון, ישי לפידות, לייזרזיץ, יזמים ויוצרים לצד הצמד המשמח יהודה שוקרון ואלעד כהן.

במקביל לחלק השירה והזמרה, נהנו הבאים מהרצאות מרתקות מפי מיטב המרצים והדרשנים, ובהם הרב יצחק פנגר, הרב אבנר קוואס, הרב יצחק בצרי, הרב מיכאל לסרי ומשמחי הלבבות הרב שמעון פרץ והרב מאיר שוורץ, שהעשירו את ימי הנופש בחן רב ובתוכן ערכי.

הילדים והצעירים זכו גם הם בפעילויות מלאות עניין. מתחמי המלון הציעו לונה פארק מתנפחים ענק, קסמים מרהיבים של הקוסם יאיר זאורוב, מופעי להטוטנות ובידור מבית יוסף הלהטוטן ועופר הלוי,

קומזיץ אל תוך הלילה עם יניב חדד, ופרקי חזנות עם החזן דוד. כמו כן, מדי יום נהנו הילדים מפינוקים מתוקים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והפתעות מתוקות מדי יום.

כל זאת לצד היתרון הגיאוגרפי הייחודי של המלון, השוכן על קו המים ממש, במרחק הליכה קצר מהחוף הנפרד ומאתרים היסטוריים בעכו העתיקה.

מתחם המלונות של רשת מלונות 'אדר' בעכו מספק מענה מקיף לאורח החרדי, משפחות וקבוצות. מלון 'חוף התמרים' מציע 132 חדרים מרווחים במבנה בן שבע קומות עם מרפסות לנוף הים, לובי מפואר ושישה אולמות אירועים, ואילו מלון 'נווה תמר' הסמוך מציע אירוח פסטורלי במבנה בוטיק ב-75 חדרים המותאמים במיוחד לזוגות ומשפחות קטנות.

במרכז המתחם עומד הקאנטרי הענק של 'חוף התמרים' – הגדול מסוגו לציבור החרדי לאורך השנה כולה – המציע בריכות פנימיות וחיצוניות המצוידות בחיפוי מלא לשמירת הצניעות, סאונות, חמאם טורקי, ג'קוזי ענק, חדרי כושר מאובזרים והדרכות ספורט, הכל בהפרדה מלאה ובשעות מוגדרות לגברים ולנשים למהדרין.

בצד הקולינרי חוו הנופשים חוויה גסטרונומית משובחת כיד המלך. המטבחים במלונות פועלים תחת כשרות מהודרת, למהדרין מן המהדרין של רבנות עכו ובפיקוח בד"ץ 'הכשרות המהודרת' בראשות הרב רפאל מנת, כאשר כל המוצרים הינם בכשרויות העדה החרדית, הרב לנדאו, הרב רובין ושארית ישראל, תוך הקפדה על בישול ישראל לכל הדעות.

"ההצלחה הגדולה של ימי בין הזמנים הם חלק מחזונה של רשת 'מלונות אדר', שהוקמה כדי להעניק לציבור החרדי פתרון אירוח היקפי ברמה הגבוהה ביותר ללא שום פשרות רוחניות – לא בדיעבד ולא רק בעונות השיא, אלא כמדיניות קבועה בכל ימות השנה", אומרים בהנהלת הרשת.

לצד המתחם המלונאי בעכו, מפעילה הרשת גם את מלון הבוטיק ההיסטורי 'אירופה' בטבריה, כחלק מפריסה רחבה שמטרתה לאפשר לציבור שומרי התורה והמצוות ליהנות מחופשה כהלכתה ברחבי הארץ.

בהנהלת הרשת הביעו סיפוק רב מתוצאות העונה ומסרו כי הרשת תמשיך להוביל את מושג החופשה החרדית כהלכתה ולהציע מענה מושלם ומותאם לציבור לאורך השנה כולה.