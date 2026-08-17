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שלושה ימים בעין חמד, מגה זון ואירועים בשכונות: בין הזמנים הירושלמי יצא מהשגרה

מאטרקציות ענק ועד לסיומים בשכונות: כך נראו ימי בין הזמנים של תושבי ירושלים • שלושה ימים של אומגות ולייזר טאג ב'מגה זון', הפנינג משפחתי בעין חמד ופעילות ענפה לילדי 'המתמידים' ו'נערינו' בתוך הקהילה (חרדים)

(צילום: מאיר זלזניק)

בין הזמנים בירושלים השנה בולט בפעילות הייחודית שנבנתה עבור תושבי העיר הכוללת ימים שלמים מחוץ לבית, מתחמים חדשים ואירועים מקומיים שנערכים בתוך השכונות.

בגן הלאומי עין חמד התקיים במשך שלושה ימים הפנינג למשפחות מירושלים, עם הופעות, מתחמי יצירה ופעילויות לילדים לאורך היום. מוקד נוסף היה פארק האתגרים החדש “מגה זון” הסמוך לבית שמש, שנפתח גם הוא לשלושה ימי פעילות למשפחות עם אומגות, מתחם לייזר, מתקני אתגר ואטרקציות נוספות.

גם מי שלא יצא למתחמים הגדולים פגש את אירועי בין הזמנים קרוב לבית. בשכונות השונות נערכו סיומים של מסגרות “נערינו”, פעילויות לילדי “המתמידים”, טיולים ותוכניות קהילתיות לבני הישיבות ולילדים.

את מערך הפעילות מוביל חבר מועצת העיר ירושלים דוד בלומנשטוק, שבחר השנה לשלב בין אירועים רחבי היקף לבין פעילות שכונתית, וליצור תוכנית שמלווה את התושבים ומשפחותיהם לאורך ימי החופשה.

(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)

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המתמידיםדוד בלומנשטוקבין הזמניםעין חמד

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