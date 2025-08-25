לפני תחילת זמן אלול, התקיימה שבת גיבוש לבחורי ישיבות יוצאי צרפת ביישוב ספסופה שבצפון. עשרות בחורים, מהבולטים בישיבות בארץ, השתתפו תחת הארגון של הרב מאיר גאטה.

השבת המיוחדת כללה סדרי לימוד, שיעורי תורה והשקפה, שיחות חיזוק וסעודות שבת מלאות דברי תורה וניגונים. ביום שישי נסעו הבחורים לצפת ומירון, שם התפללו בקברי צדיקים והשתתפו בהתוועדויות מרוממות. בתפילות נשאו תפילה עבור חיילי צה"ל, משפחות הבחורים והתומכים בארגון. ראש הישיבה הגאון רבי גרשון כהן, שלח מכתב ברכה לבחורים, בו שיבח את התמדתם בלימוד התורה למרות האתגרים. האירוע התקיים בהכוונת גדולי ישראל ובליווי רבנים, תוך דגש על אווירה תורנית. מה אמר ראש הישיבה יליד איראן, שריגש את כל התלמידים? חיים רוזנבוים | 19:48 בשבת המרוממת השתתף הגאון רבי מנחם כ"ץ מרבני ישיבת חברון בנו של בכיר ראשי הישיבות בצרפת הגאון רבי יצחק כ"ץ וחתנו של ראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני.

שפכו שיח בקברי צדיקים

השבת כאמור אורגנה על ידי ארגון תורת יעקב, ארגון שמלווה את הבחורים יוצאי צרפת, מסייע בהכוונה לימודית ומעשית ומארגן פעילויות תורניות לאורך השנה, בראשות הרב מאיר גאטה, אשר שמלווה את בני הישיבות יוצאי צרפת לכל אורך דרכם בארץ הקודש.

יצוין, כי השבת היוותה ציון דרך בחיזוק הקשר התורני והאחווה בין הבחורים הצרפתים מצרפת וישראל.

תיעוד מהשבת המרוממת

