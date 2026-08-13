למרות צו הסגירה שקיבלו: כך נערכים בישיבה לפתוח את זמן אלול

הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך: למרות שכבאות והצלה טרם אישרו את חזרת הבחורים למתחם הישיבה, בישיבה נערכים בשלב זה לפתוח את זמן אלול ביום ראשון הקרוב בעוצם.

ל״כיכר השבת״ נודע כי המשגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין הורה היום (חמישי) להיערך לכך שהבחורים יחזרו ביום ראשון למתחם הישיבה בעוצם ויפתחו שם את הזמן.

האישור לא ניתן - בישיבה מתכוונים לפתוח

ההוראה מגיעה למרות שנכון לעכשיו לא התקבל האישור הנדרש מכבאות והצלה. גורמי הכבאות הבהירו לרבני הישיבה כי בשלב זה אין אישור לחזרת התלמידים למתחם.

בימים האחרונים נעשו בישיבה עבודות ושיפוצים בניסיון לתקן את הליקויים שהתגלו במקום ולהביא להכשרת המתחם. בין היתר בוצעו עבודות במטבח ובאזורים נוספים בישיבה.

במקביל התקיימו דיונים ומגעים בניסיון לשכנע את הגורמים הרלוונטיים בכבאות והצלה לאפשר את פתיחת זמן אלול במתחם. אלא שנכון לעכשיו המאמצים לא הביאו לשינוי בעמדה, והאישור המיוחל טרם ניתן.

למרות זאת, נכון לשעה זו הכיוון שמועבר לבחורים הוא להגיע ביום ראשון לעוצם ולפתוח שם את זמן אלול.

לקראת זמן אלול: שיעור הפתיחה לבחורים החדשים

בתוך כך, ההיערכות לפתיחת הזמן כבר מתחילה הערב. בבית הכנסת ״משכנות יעקב״ בבני ברק צפוי להתקיים מפגש היכרות ושיעור פתיחה והכנה לבחורים החדשים של שיעור א׳, בהשתתפות רבני הישיבה.

כעת נותר לראות האם במהלך הימים שנותרו עד יום ראשון תושג פריצת דרך מול כבאות והצלה, שתאפשר את פתיחת הישיבה בעוצם באישור, או שהישיבה תידרש לקבל החלטה אחרת ולפתוח את הזמן במקום חלופי. ב״כיכר השבת״ נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן.