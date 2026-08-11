ימינו אינם פשוטים למי שמבקש לגדל ילדים שהם גם חרדים, וגם בריאים ובעלי מידות טובות. בשבילם, בואו נדבר על שליחות.

חלק ניכר מהחינוך שלנו הוא מגננה. אנחנו מלמדים את ילדינו איך לא להיסחף, ממה להתרחק, ואיך לשרוד רוחנית בעולם מאיים. זה חשוב, אבל זה החצי הפחות אפקטיבי של הסיפור. ילד שגדל על מסר של הישרדות בלבד, כל יהדותו תהיה הימנעות: לא לאכול, לא להסתכל, לא ללכת לשם. אבל היהדות מעולם לא נועדה להיות רשימת "לא". היא אינה דת של בריחה מן העולם אלא של תיקונו. להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בהשלמת הבריאה. ילד שמבין שיש לו תפקיד, ולא רק גדר סביבו, מחזיק במשהו שאף איום חיצוני אינו יכול לקחת ממנו.

וכאן צריך לתקן אי־הבנה עמוקה. אנחנו רגילים לחשוב על היותנו "העם הנבחר" כעל פרס, כעל מעמד של עליונות. אבל כדאי לדייק את זה: הבחירה אינה זכות אלא אחריות; אינה תעודת יוחסין אלא הגדרת תפקיד. כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא מנמק זאת מיד: "למען אשר יצווה את בניו... ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". "ממלכת כהנים" פירושו עם שכולו משרתים, וכהן תפקידו להאיר לאחרים, לא להתנשא מעליהם. שליחותנו מעולם לא הייתה לכפות, אלא להשפיע בכוח הדוגמה. וזה בדיוק המסר לילדינו: לא "אתם טובים מהם", אלא "עליכם מוטלת אחריות גדולה יותר".

וכאן צריך לומר משהו בחיוך: המילה "שליחות" נחטפה קצת. אנחנו נוטים לחשוב שהיא שמורה לחב"דניקים שיצאו לנפאל ותאילנד. אבל שליחות אינה מקצוע של מעטים אלא תעודת הזהות של כל יהודי. אמנם היא כבר חיה ופועמת בארגוני הקירוב מכל גווני הציבור החרדי, וטוב שכך, אך היא איננה נחלתם בלבד. כל יהודי, בכל מקום, יכול לקדש שם שמים בהתנהגותו, במילותיו, ובאופן שבו הוא חושב ומיישם. כל אחד מאיתנו הוא שגריר.

והנה החידוד החשוב מכול: קידוש ה' אינו רק מול גויים. הוא בעיקר מול יהודים – ולעיתים דווקא מול השכן החרדי שלנו בבניין. חיוך במדרגות, ויתור על חניה, הבלגה על רעש הילדים מלמעלה, מילה טובה לאדם שקל לזלזל בו – אלה קידושי ה' השקטים, הקשים באמת. יחסית קל לקדש שם שמים בנאום מרגש, אך אין קשה מקידוש ה׳ בחדר המדרגות או בבית הכנסת.

אבל אנחנו הרי עוסקים כאן בחינוך, והנה עיקר הטור: שליחות היא הכלי המחסן והיעיל ביותר שיש. זוכרים שכתבתי על כוחן של ההפגנות של הקיצוניים למשוך את הנוער? על כך שהן מציעות מטרה פשוטה, שייכות, ותחושת גבורה – כמו פעילות טובה בתנועת נוער? ובכן, שליחות היא בדיוק אותו מנוע, רק הפוך. היא ההפגנה החיובית. אותו כוח פסיכולוגי עצום שהרחוב מנצל להצית, מוליד – כשמפנים אותו לטובה – גאווה בדרך, שייכות וחוסן. נער שיודע שיש לו תפקיד בעולם, שהוא נחוץ ושהוא נושא דגל של טוב, אינו זקוק שהרחוב יעניק לו משמעות מזויפת, כי יש לו משמעות אמיתית. זו אינה רק דרך יפה לחנך; זו הדרך היעילה ביותר לחסן ילד מפני הקצוות. תנו לו תפקיד משמעותי, ולא תצטרכו לבנות סביבו חומה.

השאלה אינה רק אם ילדינו יישארו חרדים וילמדו תורה, אלא איזה מין יהודים חרדים הם יהיו: כאלה שהתחבאו מהעולם, או כאלה שהאירו אותו. דברו איתם על מה שהם יכולים לתת, הראו להם יהדות שמאירה החוצה, וגדלו אותם בגאווה הנכונה. יש לנו מה לתרום. הקדוש ברוך הוא שלח את כל אחד מאיתנו לכאן עם תפקיד. תפקידנו כהורים הוא להזכיר לילדינו שהם שליחים בעולמו של הקב"ה, ולשלוח אותם אל העולם בגאווה, כל אחד לפי כשרונותיו והתפקיד שלו ב״תזמורת״ של אלוקים בתיקון העולם.

בהצלחה!

שניאור

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.