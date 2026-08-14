התרגשות רבת רושם והתרגשות דקדושה אופפת בימים אלו את חוצות קרית צאנז בעיר הקודש טבריה, כאשר עשרות בחורי חמד, תלמידי השיעור הראשון, החלו את לימודם בהיכל הישיבה הקטנה החדשה של החסידות שנפתחה בברכת הקודש של האדמו"ר מצאנז.

הקריה החסידית בטבריה, אשר נוסדה בשנת תשע"ב על ידי האדמו"ר מצאנז כחלק ממהפכת ההתיישבות התורנית בצפון, מציינת כעת 14 שנות שגשוג וצמיחה. פתיחת הישיבה הקטנה מהווה אבן דרך היסטורית בהתפתחותה של הקריה, כאשר לראשונה מסתובבים בחוצותיה בחורי ישיבה המלבלבים בעולמה של תורה.

הישיבה הקטנה מונה כבר בצעדיה הראשונים כ-30 בחורים מובחרים, המהווים את הגרעין המייסד של המוסד הרם. בשבוע שעבר נכנסו התלמידים בהתרגשות ללמוד בהיכל זמני ומאובזר שהוכשר במיוחד בפאתי הקריה, זאת כאשר במקביל נשלמות בימים אלו עבודות השיפוץ וההכשרה הקדחתניות במשכן הקבוע של הישיבה, הצפוי להיחנך בקרוב במלוא תפארתו.

למנהל הרוחני של הישיבה מונה הרה"ג רבי יצחק אייזיק פרנקל, מחשובי חסידי צאנז בעיר צפת ומחנך דגול וותיק בעולם הישיבות באזור הצפון, אשר קנה לו שם של כבוד בהעמדת תלמידים ובניווט רוחני מסור.

מעמד הפתיחה הנרגש נפתח במשא חיזוק מיוחד מפי המרא דאתרא, הגאון רבי אברהם הלברשטאם, רב קרית צאנז טבריה והגלילות, אשר בירך את הבחורים היקרים לרגל הזכות הנפלה ליפול בחלקם להיות "חלוצים לפני המחנה" ולהניח את אבן הפינה הרוחנית לישיבה הקדושה.

מיד לאחר דברי הפתיחה, צללו הבחורים לעומקה של תורה בחשק ובמרץ רב, כשהם חשים היטב את ממשק כנפי ההיסטוריה ואת האחריות הרוממת המוטלת על כתפיהם כמי שמקימים במו ידיהם את תפארתה ותורתה של צאנז בעיר הקודש טבריה.

תושבי הקריה והעיר כולה מביעים התרגשות רבה למראה קול התורה הבוקע מבין כתלי הישיבה, ומייחלים לראות בסייעתא דשמיא בהמשך שגשוגה והרחבת גבולותיה.