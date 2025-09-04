לפנות בוקר: תלמיד ישיבה נוסף נעצר בביתו ונשפט ל-20 ימי מעצר

גל המעצרים נגד תלמידי הישיבות שלא התיישבו בלשכת הגיוס נמשך. היום (חמישי) יצר בחור נוסף, שנעצר בתחילת השבוע, קשר ראשון עם עורך דין ובו התברר כי נעצר על רקע צווי הגיוס.

הכל התחיל בתחילת השבוע. בליל שני, בשעה 2:30 לפנות בוקר, דפקו שוטרי המשטרה הצבאית על דלת ביתו של בחור ישיבה, נתנאל מאור יצחק, תלמיד ישיבת "המיישר" בבת-ים שבראשות המקובל רבי בניהו שמואלי, ולקחו אותו עימם.

מדובר בתלמיד ישיבה, שהגיש דיחויים באופן תקני עד לפקיעת חוק הגיוס. לאחר ביטול החוק קיבל זימון לחודש ינואר האחרון, ולא התייצב כהוראת כל גדולי ישראל.

לאחר המעצר נלקח הבחור למחנה המעצר תל-השומר, שם שנפט ב"דין משמעתי" (משפט בפני קצין שיפוט צבאי) ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. משם הוא הועבר לכלא 10 שבכפר יונה.

רק כעבור יותר מיממה מאז מעצרו התברר שהבחור כבר נשפט ללא שקיבל ייצוג משפטי. מאז, נעשו ניסיונות ליצור קשר עם הבחור על מנת לוודא את הפרטים אודות מעצרו. יצוין, כי האפשרות של יצירת קשר באמצעות עו"ד עם עצורים היא רק לאחר המעצר לפני המשפט. לאחר המעבר לכלא 10, הקשר מתאפשר ביוזמת העצור בלבד.

לאחר הדרכה שהועברה לעצור באמצעות בני משפחתו, נוצר הבוקר קשר בין העצור לעוה"ד שלמה חדד, והתברר שהבחור אכן נעצר על רקע הצווים החדשים.

בשיחה סיפר הבחור את השתלשלות העניינים אודות מעצרו ומצבו המשפטי. עוה"ד שלמה חדד המייצג את העצור מוסר: "הבוקר הבחור יצר קשר לראשונה. נפעל בכל האמצעים המשפטיים על מנת לקצר את מעצרו".

גורמים המעורים בפרטים טוענים כי בעקבות המעצר של תלמיד הישיבה, צפויות הפגנות סוערות וצעדי מחאה כפי שהתרחש במעצרים הקודמים.