"צאו לטייל, האוכל עלינו"

לא משנה אם מצפינים לנחלים, מדרימים לטיול גמלים, עולים ליום של קודש בירושלים או מתכננים יום של בילוי במרכז הארץ. בין אם אתם נוסעים לטיול יומי מבוקר ועד ליל ובין אם אורזים חצי בית ללינה משפחתית בצימר מפנק, יש דבר אחד קבוע: האריזות, ההכנות והתכנונים לקראת הבילוי המשותף לוקחים יותר זמן מהטיול עצמו. וביננו, זה חלק מהכיף... לתכנן את המסלול, לקבוע עצירות להתרעננות ולארוחות, לבטל חצי מהתכנית ולקבוע אותה מחדש, לעדכן שיוצאים ב- 7:00 בבוקר ובפועל לקום לקראת צהריים. אלו הן חוויות בין הזמנים בלתי נשכחות שנצרבות חזק בזכרונות הילדות שלנו כרגעים קסומים של ביחד. בזכרונות המתוקים אנחנו שוכחים את המריבות בדרך, "אמא הוא עשה לי/ משעמם לי/ אני רעב/ חם לי/ נעקצתי מנמלה" וזוכרים רק כמה ההורים שלנו השקיעו כדי שנהנה מביחד בלתי נשכח ומתמונות פוטוגניות להשוויץ לדורות הבאים.

עם כל היופי ברגעים האלו, יש גם רגעים פחות נעימים. כמו למשל הרגע בו אנחנו מוציאים מהצידנית פיתות עם טונה ומגלים שהמעדנים התפוצצו והסנדוויץ' הפך לעיסה בלתי אכילה.. או למשל להסתובב מוכי רעב בערים נידחות בשעת ליל מאוחרת ולחפש מסעדה בכשרות מהדרין שתואיל מהרגע להרגע לאכלס את כל המשפחה. אין ספק כי בניית תפריט ליציאה משפחתית היא חלק מהותי ומרכזי בתכנון הטיול ודורש היערכות מוקדמת ותכנון לוגיסטי כדי שזמני הארוחות יהיו חלק מהחוויה ולא זמן של התפשרות על קופסאות שימורים ומזון רגיש שישב בתא המטען יום שלם. ועוד לא אמרנו מילה על לסחוב את הכל איתנו, לאתר צידניות מתאימות, לספוג תלונות של הילדים שבדיוק את מה שארזנו, לא בא להם בכלל ולהנדס את הכל שיכנס במכונית.

אם לא ידעתם עד עכשיו אני כאן כדי לספר לכם - כמעט בכל פינה בארץ תוכלו למצוא סניף של פיצה האט בכשרות מהודרת עם תפריט עשיר ומפנק לכל המשפחה. מה זה אומר? שחסל סדר סנדוויצ'ים מעוכים וקופסאות מוכנות מראש של ירקות וממרחים. בכל מקום בוא תבחרו לטייל בארץ תוכלו בקלות למצוא סניף של פיצה האט ופשוט לתפוס לכם שולחן משפחתי עם תפריט מותאם לכל המשפחה. אין כייף כמו לסיים מסלול הליכה ארוך וליהנות מארוחה טריה ומהבילה שהוכנה במקום בכשרות מהודרת ובתפריט קליל שמתאים בול ליום של טיול בטבע.

התפריט של פיצה האט מתחיל כמובן בפיצות מכל הסוגים והמינים. החל מפיצות דקות קלאסיות, פיצות עבות שנאפות במחבת פאן מסורתית ובלעדית לפיצה האט ופיצות מיוחדות כמו פיצת חלומי, צ'יזי בייטס עם נגיסי גבינת מוצרלה בשוליים, צ'יזי קראסט עם שוליים מלאים בגבינת, קראון פיצה עם 12 כדורי גבינת שמנת, פיצת גבינות, פיצה לבנה, פיצה עם מיקס תוספות ואפילו פיצות טבעוניות וללא גלוטן. להשלמת הארוחה תיהנו ממבחר עצום של תוספות מפנקות: פסטות וקישים, לחם שום ופטה, זיווה גבינות, טבעות בצל וצ'יפס וגם סלטים מכל הסוגים.

כשאתם מזמינים את התפריט תשמרו מראש מקום לקינוחים כי אין מצב לוותר על קינוחי השוקולד המושחתים של פיצה האט: מקלות שוקולד חום ולבן, זיוה שוקולד, פיצת פאנפל עם וופל בלגי וגלידות מצוינות במגוון טעמים.

אם עדיין לא הבנתם, פיצה האט זה הרבה יותר מפיצה משובחת ובין לאומית. זו ארוחה חמה, מפנקת וטריה לכל המשפחה עם תפריט שיתאים לכולם. החל מסבא וסבתא ועד לילדים הקטנים. מעבר לכך שבסניפי פיצה האט יש מקומות ישיבה נעימים שמזמינים אתכם לבוא ולאכול במקום, תמיד תוכלו להזמין דרך האתר או להתקשר ל: 1-700-50-60-70 ולהזמין את האוכל היישר אליכם אל הפארק או אל הצימר בו אתם מתארחים.

אז זה הזמן לארוז גלגלי ים וקרם שיזוף, להכין פלייליסט מקפיץ שיעשה אוירה טובה בדרך ולהכניס לתיק גם משחק משפחתי מקרב לבבות. תשאירו בבית את השימורים והצידניות, יחד עם הדאגה מה נאכל והיכן, ופשוט צאו ליהנות.

*סניפי פיצה האט בכשרות מהדרין של הרב רובין או מהדרין בית יוסף למעט סניפים בודדים. יש לבדוק את הכשרות בסניף טרם ביצוע ההזמנה.