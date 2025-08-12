חרדים בחוף הים | אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90 )

רגע אחרי תשעה באב, המוני בני הישיבות ואברכי הכוללים יצאו לחופשה של שלושה שבועות בכדי לאגור כוחות מרעננים לקראת זמן אלול הבעל"ט. אנחנו ב'כיכר השבת' ערכנו עבורכם הגולשים, סקירה מקיפה של החופים הנפרדים הטובים ברחבי הארץ, בהם תוכלו לרענן כוחות יחד המשפחה, מבלי להתפשר על כשרות וטיב החופים.

אז רגע לפני שאתם יוצאים לחוף הים הנפרד הקרוב לאזור מגורכם, עליכם לבדוק האם זהו יום קבוע לרחצה של נשים או גברים, האם החוף שאתם מתכוונים לנסוע אליו יספק אותכם מבחינת הישיבה, הנוחות, והנגישות במרחב הרחצה, והאם ישנה דרך סלולה, וחנייה מוסדרת במרחב החוף. החופים ברחבי הארץ החוף הנפרד בת ים

חוף "שירת הים", הוא החוף הנפרד בעיר בת ים, אשר מיועד לרחצה בהפרדה מלאה, לטובת הציבור הדתי והחרדי. החוף ממוקם באחת מרצועת החוף היפות ביותר בעיר, ומאפשר ליהנות מרחצה במים, תוך שמירה על כללי הצניעות. אומנם יש בחוף שירותים בסיסיים, אך על פי מספר דיווחים שהגיעו לידינו, ישנם תלונות מצד מבקרים בכל מה שקשור לתחזוקה של ציוד כמו כיסאות, סככות ושירותים תקינים. שעות פעילות החוף: נשים: בימים - א', ג', ה', בין השעות: 08:15-17:45

גברים: בימים - ב', ד', ו'. בין השעות: 08:15-18:45

החוף הנפרד בבת ים ( צילום: יעקב נואמי, פלאש 90 )

החוף הנפרד - הרצליה

החוף הנפרד בהרצליה, מאפשר רחצה בהפרדה מלאה בין נשים וגברים. החוף ממוקם כ־400 מטר דרומית למרינה של הרצליה, לאחר 'חוף הכוכבים'. ההגעה אליו מתאפשרת הן ברכב פרטי והן בתחבורה ציבורית.

החוף נחשב לנקי ומטופח, ומספק למשתמשים חוויית רחצה נעימה עם גישה נוחה למים, אך עם זאת חשוב לציין כי למרות שהחוף מבודד משאר החופים באזור, בחוף עצמו אין מחיצה מלאה, כך שעדיין נראים מתרחצים מהחופים הסמוכים.

שעות פעילות החוף:

נשים: בימים א', ג', ה', בין השעות: 07:15–15:45

גברים: בימים ב', ד', ו', בין השעות: 07:15–15:45

המרינה בהרצליה ( צילום: יוסי אלוני פלאש 90 )

החוף הנפרד - ראשון לציון

החוף הנפרד בראשון לציון הוא חוף חדש ומטופח יחסית, הממוקם ברצועת חוף נגישה ונוחה להגעה. החוף מתוחזק ברמה גבוהה, יחסית לחופים נפרדים אחרים, וכולל ספסלים ארוכים, מלתחות, כיסאות להשכרה ומתקנים לילדים.

שעות פעילות החוף:

נשים: בימים א', ג', ה', בין השעות: 07:00–18:00

גברים: בימים ב', ד', ו', בין השעות: 07:00–18:00

עמדת ההצלה בחוף בראשון לציון ( צילום: דורון הורביץ, פלאש 90 )

החוף הנפרד - חדרה

החוף הנפרד בעיר חדרה מציע חוויית רחצה מותאמת לציבור הדתי והחרדי, עם הפרדה קבועה בין נשים לגברים. בחוף מתקיימות מדי פעם פעילויות של העירייה המותאמות לציבור החרדי.

החוף נמצא במצב תחזוקתי מעולה, אך דרך הכניסה אליו מורכבת, בשל עבודות תשתיות שבוצעו לאחרונה במקום, לצורך שיפור דרכי הגישה.

שעות פעילות החוף:

נשים: ימים א', ג', ה' – בין השעות 13:00–19:00 ובימים ב', ד', ו' – בין השעות 07:00–13:00

גברים: ימים א', ג', ה' – בין השעות 07:00–13:00 ובימים ב', ד', ו' – בין השעות 13:00–19:00

שימו לב: ייתכנו שינויים בזמני הפעילות, מומלץ ליצור קשר מראש עם מנהלת החופים בטלפון: 04-6221107.

החוף בחדרה ( צילום: מיכאל גלעדי )

החוף הנפרד שרתון - תל אביב

חוף שרתון, הידוע גם כחוף נורדאו הנפרד, הוא החוף היחיד בעיר תל אביב המיועד לרחצה בהפרדה מלאה עבור הציבור הדתי והחרדי. החוף פועל בעונת הרחצה, ומציע ימי רחצה נפרדים לנשים ולגברים.

החוף נחשב לאחד מהחופים האיכותיים בישראל, ובעבר זכה בתו התקן הבין-לאומי "דגל כחול", המוענק לחופים אשר עומדים בסטנדרטים גבוהים בתחומי חינוך סביבתי, איכות מי הרחצה, ניהול סביבתי, בטיחות ושירותים בחוף.

שעות פעילות החוף:

נשים: בימים א', ג', ה'

גברים: בימים ב', ד', ו'

החוף פתוח בעונת הרחצה בלבד. מומלץ להתעדכן בזמני פתיחה המדויקים באתר עיריית תל אביב.

גולש באחד מחופי תל אביב, בזמן המלחמה עם איראן ( צילום: יהונתן זינדל פלאש 90 )

החופים בדרום הארץ

החוף הנפרד - אשדוד

חוף הרחצה הנפרד באשדוד ממוקם ברחוב נחל הבשור 13, ומיועד לרחצה בהפרדה מלאה. החוף פועל במהלך חודשי הקיץ, ומציע ימי רחצה נפרדים לנשים ולגברים, לצד שירותי חוף מגוונים במחיר מסובסד.

החוף מספק שירותי הצלה, שירותים ומלתחות, וכן שירות של השכרת ציוד בשם "חופיקס" (כיסאות, מיטות שיזוף, שמשיות ושולחנות)

החוף נושא את תו התקן הבין־לאומי "דגל כחול", המעיד על עמידה בסטנדרטים גבוהים בתחומי איכות מים, בטיחות, ניהול סביבתי וחינוך סביבתי.

שעות פעילות החוף:

נשים: בימים ראשון, שלישי, חמישי בין השעות 8:00–17:30

גברים: בימים שני, רביעי, שישי וערבי חג בין השעות 8:00–17:30

השקיעה בחוף אשדוד ( צילום: גרשון אלינסון - פלאש 90 )

החוף הנפרד - אשקלון

החוף הנפרד באשקלון ממוקם בסמוך לפארק המים לשעבר "אשקלונה", ובעל גישה נוחה במיוחד. החוף כולל שירותים חדישים, מלתחות מתוחזקות, סככות הצללה וכיסאות להשכרה - גבוהה ובתחזוקה שוטפת.

עם זאת, חשוב להדגיש כי אין מחיצת הפרדה בתוך המים, ולכן קיים סיכון למעבר לא רצוי אל החוף המעורב הסמוך.

שעות פעילות החוף:

מהשעה 7:00 עד השעה 19:00

נשים: ימים ראשון, שלישי, חמישי

גברים: ימים שני, רביעי, שישי

דייגים במרינה באשקלון ( צילום: יעקב לדרמן - פלאש 90 )

החופים הנפרדים בצפון

החוף הנפרד - חיפה (החוף השקט)

החוף השקט בחיפה, הממוקם מאחורי בית החולים רמב"ם ברחוב העלייה השנייה בעיר, נחשב לאחד החופים השקטים והמוגנים ביותר בישראל. החוף כולל שובר גלים ייחודי, המעניק תנאי רחצה כמעט כמו שהייה בבריכה, ומתאים לרחצה נפרדת.

המבקרים נהנים ממגוון שירותים: מלתחות, קיוסק, חנויות אוכל, הצללה, פינות ישיבה, ועוד

שעות פעילות החוף:

נשים: ראשון, שלישי, חמישי - 8:00–18:00

גברים: שני, רביעי, שישי - 8:00–18:00

החוף בחיפה ( צילום: הדס פרוש )

החוף הנפרד בטבריה

החוף הנפרד בעיר טבריה שוכן על שפת הכנרת, בשדרות אליעזר קפלן (בכביש 90), הסמוך קבר רבי מאיר בעל הנס. החוף מיועד לרחצה נפרדת מלאה לנשים ולגברים, ומציע חוויית רחצה שקטה - במשך כל ימות השבוע.

שעות פעילות החוף:

נשים: 9:00–17:00 (יציאה מהמים ב-16:30)

גברים: 9:00–17:00 (יציאה מהמים ב-16:30)

החוף בטבריה ( צילום: הדס פרוש, פלאש 90 )

חוף כינר - טבריה

חוף כינר, בצפון־מזרח הכנרת, הוא חוף שקט ומופרד, עם כניסות נפרדות לנשים ולגברים ומחיצה בתוך המים לצורך שמירה על הצניעות. החוף מיועד לציבור הדתי והחרדי, ומציע אווירה רגועה עם הקפדה על כללי התנהלות הולמים.

במקום תוכלו למצוא חניה מסודרת, אזורי קמפינג משפחתיים ומצומצמים, שירותים ומלתחות (ללא מים חמים), ברזיות, הצללה, אפשרות להטענת טלפונים. השמעת מוזיקה והכנסת מערכות הגברה אסורות בהחלט. דיג באזור הרחצה המוכרז אסור. הדלקת מדורות מותרת, רק בתיאום עם צוות החוף.

ימי רחצה נפרדים:

נשים: ראשון, שלישי, חמישי

גברים: שני, רביעי, שישי

בין השעות 9:00 עד 17:00

חוף כינר ( צילום: David Cohen/FLASH90 )

החוף הנפרד - מקטע 13 בחוף גולן בכנרת

איגוד ערים כינרת, הסדיר לבין הזמנים אב - זו השנה השישית, חוף נפרד לציבור החרדי, במימון משרד הפנים.

מדובר על מקטע 13 בחוף גולן, שהוקצה כחוף רחצה בהפרדה, לימי בין הזמנים, על מנת לתת מענה הולם לרחצה בטוחה בחופים נגישים, עבור הציבור הדתי והחרדי המעוניין ברחצה בהפרדה, וכתוספת לחופים - חוף כינר המופרד של איגוד ערים כינרת והחוף המופרד בטבריה, באחריות עיריית טבריה, הפועלים לאורך השנה.

הכניסה לחוף הנפרד בגולן הינה דרך חניון חוף דוגית, החולק עם חוף גולן חניון משותף. (יש לשים ב- waze 'חוף דוגית' להגעה לחניון דוגית).

שעות פעילות החוף:

מהשעה 9:00 עד השעה 17:00 - כאשר יש שני חופים נפרדים לגברים ונשים

החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 ( צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת )

החוף הנפרד בעכו

חוף "הלגונה" בעכו ממוקם בטיילת הצפונית של העיר, ומציע רחצה בהפרדה מלאה לנשים ולגברים בהתאם לימי השבוע. החוף מציע שירותי הצלה, שירותים ומלתחות.

שעות פעילות החוף:

נשים: ראשון, שלישי, חמישי

גברים: שני, רביעי, שישי

צעיר קופץ מחומה בעיר עכו היישר למים ( צילום: הדס פרוש, פלאש 90 )

החוף הנפרד - קריית חיים (חוף נאות)

חוף "נאות" שוכן בקריית חיים מערבית ומציע חוויית רחצה נפרדת, לציבור הדתי והחרדי. לאורך רצועת הרחצה קיימת טיילת מרוצפת באורך כ־350 מטרים ובה ספסלים, סככות עץ, קיוסקים, מזנונים ומסעדות.

החוף כולל 3 מגדלי הצלה, חניון מסודר עם חניה חופשית, שירותים ומקלחות מקורים הפתוחים בשעות הפעילות, מתקני משחק לילדים, רחבה לאירועי קיץ, פינות מנגל, וכן אפשרות להשכרת כיסאות נוח ושמשיות.

שעות פעילות החוף:

נשים: א', ג', ה' 8:00-18:00

גברים: ב', ד', ו' 8:00-18:00

משפחה חרדית בכניסה לחוף ( צילום: מרים אלסטר )

החוף הנפרד - נהריה

החוף הנפרד בנהריה מציע רחצה בהפרדה מלאה לגברים ולנשים לאורך כל ימות השבוע, ומיועד לציבור הדתי והחרדי.

שעות פעילות החוף:

נשים: ראשון, שלישי, חמישי

גברים: שני, רביעי, שישי

החוף בנהריה ( צילום: יוסי אלוני פלאש 90 )

החוף הנפרד - נתניה (חוף צאנז)

החוף הנפרד בנתניה ממוקם סמוך לשכונת קריית צאנז, ומיועד לציבור הדתי והחרדי. במקום קיוסק כשר למהדרין, שירותי עזרה ראשונה, מקלחות ושירותים, והגישה אליו מתבצעת באמצעות מדרגות ישירות עד לחוף.

החוף מגודר ומופרד, ופקחי העירייה אוכפים את כללי ההפרדה המגדרית בהתאם לימים ולשעות.

שעות פעילות החוף:

נשים: ראשון, שלישי - 8:30 ועד חצי שעה לפני השקיעה | חמישי, שישי - מ-8:30 עד 12:00

גברים: שני, רביעי - 8:30 ועד חצי שעה לפני השקיעה | חמישי, שישי - מ-13:00 ועד חצי שעה לפני השקיעה

נתניה, חוף גלי צאנז

ים המלח

החוף הנפרד - עין בוקק (ים המלח)

בחוף חמי זוהר שבים המלח, במרכז רצועת החוף של עין בוקק, פועל חוף נפרד המיועד לציבור הדתי והחרדי. החוף כולל טרסות גבוהות המשתלבות בסביבה הטבעית, ומאפשרות הפרדה מלאה בין נשים לגברים בזמן הרחצה.

החוף מטופח ומונגש, ומציע למבקרים שירותי הצלה מוסדרים, מלתחות, מקלחות, שירותים, כסאות, שמשיות, מתקני שתייה ועוד.

שעות פעילות החוף:

נשים וגברים - בין השעות: 7:00–18:30

ים המלח בזריחה ( צילום: דוב בער הכטמן )

לקראת סיכום הכתבה, צללנו קצת אחורה וגילנו שכבר לפני שנים רבות חוק שרותי הרחצה בחופים ברחבי הארץ עבר מספר תיקונים, וקבע כי לשר הפנים נתונה הסמכות להכריז על מקומות רחצה קובעים או זמניים של גברים ונשים בנפרד.

אך מה שהפתיע אותנו היא דווקא העבודה שלמרות שהחרדים שלטו במשרד הפנים, במשך השנים האחרונות בהם היו בקואליציה - עדיין ישנה מצוקה קשה של חופים נפרדים עבור הציבור הדתי והחרדי, אשר רוצה לשמור על קלה כבחמורה, ובמקביל להצליח לצאת והחליף כוחות במהלך ימי בין הזמנים.

ביקור בחופים הנפרדים השונים ברחבי הארץ מעלה תחושה חמוצה שמישהו מנסה לצאת ידי חובה ולא באמת דואג לשטחי רחצה גדולים שיענו על הביקוש הגדול, וכך המצב הוא שהצפיפות בחופים הנפרדים - נוראית.

מספר אברכים ובני ישיבות שוחחו עם 'כיכר השבת' והצביעו על תמונת המצב הקשה שנוצרה: "אתה יכול לבוא לכמעט כל חוף נפרד היום, גם בשעות הבוקר המוקדמות - החוף עצמו מפוצץ עד אפס מקום, הגענו למצב היום שיש יותר בשר ממים, לפעמים כבר עדיף שלא לצאת מהבית, חבל מאוד שנבחרי הציבור לא מטפלים בזה".

בנוסף, לפי הבדיקה שערכנו ב'כיכר', חופים רבים ברחבי הארץ סובלים היום מבעיות של תשתיות, אי סדר וניקיון, כך למשל חלק גדול מתאי השירותים בחוף הנפרד בטבריה נמצאים בתפקוד נמוך, בנוסף לכך: בימים אלו מתכננים באיגוד ערים כינרת לקחת חלק גדול מרצועת החוף הנפרד לטובת פרויקטים אחרים, החוף הנפרד באשדוד סובל מחוסר סדר, וצפיפות רבה. תושבים המתרחצים בחוף בבת ים טענו כי חוו מספר פעמים התנכלויות קשות מצד פקחים במקום.

פנינו למשרד הפנים בו כיהן עד לפני תקופה קצרה השר משה ארבל מש"ס, (ונכון ליום סגירת הכתבה מונה למשרד מנכ"ל חרדי) לבקשת תגובה לטענות הקשות שעלו בכתבה, על חוסר הסדר, אי ההנגשה, והעומס הכבד בחופים הנפרדים, אך לצערנו לא התקבלה תגובה, עד למועד פרסום הכתבה.

לא נותר לנו אלא לקוות שבקרוב נראה אולי פתרון למצוקת החופים הנפרדים.