זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של בין הזמנים

חשיפת 'זופניק': היא - בת של רב וכלה של רב וגם אשתו של רב, נמצאת מזה תקופה בלב הסערה בעירייה בה היא עובדת בתפקיד בכיר, וכעת לקריאת פתיחת השנה, הסערה מורגשת היטב. ל'זופניק' נודע שוועד העובדים הטיל חרם שאסור לדבר איתה, בגלל מריבה שלה עם עובדת אחרת. מפאת כבודם של כל המעורבים, נחסוך מהגולשים את כל פרטי הרכילות.

חשיפת 'זופניק': איש התקשורת מנחם טוקר הקליט וצילם חלק מהתוכניות שלו ברדיו ובטלוויזיה מבעוד מועד וטס לחודשיים עם בני משפחתו - לתאילנד, וייטנאם וסינגפור. הוא לקח שף פרטי מקומי שמכשיר בכל מקום את המטבח ומכין אוכל כשר. • "שאזכה לעשות קידוש השם" • העיתונאי החרדי התגייס לצה"ל איציק אוחנה | 16:29 חשיפת 'זופניק': לאחר שנים תחת ניהולו של המפיק יצחק ראשי, הזמר חיים ישראל עבר לאחרונה לניהול במשרד ההפקות 'FDD פרודקשיין' של המפיק דוד פדידה ואיש היח"צ ארי המניק. • תמונה מרגשת לפתיחת המדור: מי אמר שצריכים בין הזמנים או בנאות דשא? המתמיד של ישיבת פונביז', הגאון רבי חיים ברמן, נצפה בקצה האולם ברגע של שקידה בעיצומה של שמחת נישואי נכדתו, כשהוא לא מסוגל לעזוב את חידושי התורה. 'זופניק' מציין כי באותו זמן זימרו 'ימים על ימי מלך תוסיף', לר"מ שיעור א' מהישיבה קטנה שנכנס באותה עת לאולם...

'זופניק' שהגיע לשאול בשלומו של ח"כ מאיר פרוש השובת רעב בכניסה ללשכת היועמ"שית תפס את פרשן הבית ישי כהן מאושר מהכותרות שפרוש והשר שלמה קרעי סיפקו לו בריאיון המשותף

בבנייני האומה בירושלים תפס 'זופניק' את ישי כהן כשהוא נהנה עם ילדיו בהצגה הפופולרית של חבורת תרי"ג.

חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' ועו"ד מנחם שטאובר, שהתמחה בשחרור עריקים, תפסנו נופשים בגאורגיה כאחד האדם.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' נצפה באישון לילה בפגישה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במסעדת 'עבדאללה' באור יהודה.

את יוסי עבדו מגיש 'החדשות הלא באמת חשובות של השבוע' תפסנו בסוד שיח עם ח"כ לשעבר משה פייגלין.

ההיסטוריון, מדריך הטיולים וסופר 'כיכר השבת' ישראל שפירא נצפה משוכנע בכך שלא צריך לחפש ניצוצות בהרי שוויץ, במהלך טבילה במים חמימים מעומק 300 מטר בגב רגב ברתמים - בריכה חדשה שחשף.

הרב הערשל כ"ץ המשב"ק של האדמו"ר מויז'ניץ פגש ברחובה של הקריה את הפרשן החרדי ישראל כהן ובנו ארי. 'זופניק' שניסה להקשיב לשיחה הצליח רק לשמוע את השניים דנים מתי האדמו"ר יחזור לארץ, כשהתקווה והציפייה היא לחזרתו כבר לשבת הקרובה.

אחרי השיחה ברחוב תפס 'זופניק' את ישראל כהן כשהוא עורך השוואה בין כותרות הביטאונים החרדיים, 'יתד נאמן' ו'המבשר', על המאבק בגזירת הגיוס לקראת כינוס מאות ראשי הישיבות מול כלא 10.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בתפילה בציון אימו הרבנית מרגלית יוסף ע"ה ביום השנה לפטירתה.

הגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בקעמפ לבחורי הישיבה.

בתיעוד נדיר נצפה האדמו"ר מסאסנובצא הצעיר (מכינוס הרבנים במעלה החמישה) בעריכת הבדלה במהלך שהותו בארה"ב. טרם עשיית ברכת האש, נראה האדמו"ר כשהוא לכאורה בודק באם הצלם עומד על משמרתו - ואז המשיך בהבדלה.

ואת האדמו"ר ממבקשי אמונה ראה 'זופניק' עורך הבדלה בעיירת דאבוס שבשווייץ. רק חבל שהחסידים לא נותנים לאדמו"ר לשאוף אוויר צח, ונדחפים סביבו... הרי לא זו המטרה של הנופש בשווייץ.

את הבנש"ק חזקי גראס ראה 'זופניק' עומד באימה וביראה מאחורי האדמו"ר מסערט ויז'ניץ במעמד ההבדלה באוסטריה.

כמנהג המקום, עם 2 מקלות: הגאון רבי אברהם הערנטרויא, מראשי ישיבת ווילירייק ורב ביהמ"ד 'זכרון בנימין' באנטווערפן, בנופש (בנאות דשא) בעיירת דאבוס שבשווייץ.

שבוע לאחר כינוס גדולי האדמו"רים במעלה החמישה, הרב אברהם בנימין זילברברג נצפה מתברך מהאדמו"ר מקאסען לייקווד בשמחת בית ויז'ניץ.

איש התקשורת יוסי ריינר מתפלא, ובצדק: שמישהו יסביר לציבור החרדי, איך פתאום אין להם בעייה להשתתף באירוע מעורב? איך הדת שלהם עובדת?

הגאון רבי יעקב חיים סופר ראש ישיבת 'כף החיים' השוהה למנוחה בעיר עכו, נצפה בתפילה במערת אליהו הנביא בחיפה.

קבוצה מחסידי ויז'ניץ (מרכז), נצפו בשירת המנון החסידות שלהם - "השיטה הקדושה" וכו', לאחר תפילת מעריב באחד הפארקים במרכז הארץ.

צפו בתגובתו של האדמו"ר מסאטמר, בעת שאחד הבדחנים אומר במסיבה פנימית לנגידי החצר: "ישנם חסידיות שאומרים שהרבי שלהם 'הוא הקב"ה בעצמו' (רח"ל)...". המבדחן המשיך ואמר: "אולם אנחנו לא אומרים את זה"...

בזמן שרוב האדמו"רים שוהים 'בנאות דשא' בשווייץ, או בכל מקום אחר באירופה, בהרי הצפון וכו', האדמו"ר מביאלה ב"ב נצפה הוגה על התורה בבניין הכנסת אורחים 'דער ביאלה הויף', בעיירת פשיסחא שבפולין, שם שוהה למנוחה בימים אלו.

הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי אב"ד סלונים ביתר, נצפה בסיור במקווה החדש של קהילת תולדות אברהם יצחק בביתר ביחד עם הרה"ג ר' חיים מאיר קאהן רב הקהילה.

את הבנש"ק הרב עזרא פרידלנדר, בנו של האדמו"ר מליסקא, ראינו צועד ברחובות וינה, יחד עם בנו יקירו, כשהוא מספר לו במתק לשונו סיפורי היסטוריה משנות קדם עת התגורר ברחוב הזה זקנם האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל פרנקל מהיבנוב זיע"א, וביתו היווה תל תלפיות לכל תושבי האיזור. בגמר הסיפורים, ניסה הרב פרידלנדר להיכנס לבית זקינו הנ"ל, אולם התאכזב כשראה שזה סגור על מנעול ובריח.

והיה עיניך רואות את מוריך: 'זופניק' פספס את הביקור של האדמו"ר מטשערנוביץ אצל האדמו"ר מסטרופקוב, והתאכזב בכפליים, כשהבחין שאין שום מכשיר מקליט על השולחן שיקליט את שיחת הקודש... 'זופניק' נאלץ להתנחם לפחות בתמונה מרהיבה שהנציחה רגעים יפים במחיצתם של צדיקים.

גאב״ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי אשר וייס נצפה בכתיבת חידושי תורה באוויר הצח בהרי צרפת.

הגאון רבי מרדכי גאליצקי, דומ''ץ חסידי בעלזא בביהמ''ד המרכזי במונטריאל, נצפה עונה לשאלות בהלכה לשואלים ממקום הנופש בקאנטרי 'וואל מערין' שבהרי מונטריאול.

תמונה רק למביני היסטוריה: הרב יענקל ולצר מזכיר מועצת גדולי התורה, יחד עם הרב מאיר זומר, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ לשעבר, יושבים באחוות רעים אהובים בשולחן אחד עם משבק"י האדמו"ר מויז'ניץ, במרכז החסידות בבני ברק, באירוע הענק של סקולען במוצאי שבת האחרון.

הסוף לחטיפת 'שיריים' עם הידיים בחצרות החסידים? צפו בפתרון הייחודי שהמציאו בחצה"ק גור לקבלת שיריי קודש ממאכלי האדמו"ר.

בשמחת בית סקווירא השבוע נצפה האדמו"ר מסקווירא ממרומי גילו, צועד יחד עם בניו, וסגל משמשיו ומשמשי משמשיו, למעמד כיסוי פני הכלה לפני החופה.

בסיום החתונה, לאחר שקיבל האדמו"ר מסקווירא את המכתב המיוחד ששיגר נשיא ארה"ב דולנד טראמפ, נצפה האדמו"ר נכנס לרכבו הקטן שהגיע עד לארון קודש בהיכל ביהמ"ד הגדול, וחוזר לביתו לקול שירת החסידים.

הרב יואל בוקשפן, זקן המשב"קים של האדמו"ר מקארלין, נצפה בנופש במלון מקומי בבולגריה.

שדרן הרדיו מנחם טוקר משדר את תוכניתו 'זמן אוויר' ברדיו 'קול חי' מאוניית קרוז בלב הים בוייטנאם, ל'זופניק' נודע כי צוות באונייה סיפק ציוד אינטרנטי כדי שטוקר יוכל לשדר לתחנה בארץ.

שדרן הרדיו עמי מימון מ'קול ברמה', בברכה והתייעצות עם האדמו"ר מביאלא בית שמש, באישון לילה.

השדרנים עמי מימון מרדיו 'קול ברמה' ואלעד כהן ויהודה שוקרון מרדיו 'קול חי', שופטים בתחרות בקעמפ של ישיבת 'מאור התורה' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

תוך כדי הדיון הרגיש השבוע בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'זופניק' תפס את ההסתודדות המסקרנת בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס לכתב הפוליטי הנמרץ של 'קול חי' שלום שטיין.

איש התקשורת מרדכי הלפרין שעזב לפני כמה חודשים את רדיו 'קול חי' התגייס היום לצה"ל. "עליתי היום על מדים ואני מתרגש ושמח לקראת שירות חובה בצה"ל", אמר הלפרין.

הכתב הצבאי מנדי ריזל הצליח לרתק את הנופשים החרדים במלון 'גלי צאנז' בנתניה.

כוכב הרשת הזמר שוקי סלומון ישמש כפרזנטור של המיניוואן החשמלי היוקרתי החדש 'וויה דרים' מבית 'דלק מוטורס'.

באישון לילה בעיר בית שמש ראינו את הזמר יעקב שוואקי מגיע לבקר את אחיו הזמר יוסף חיים שוואקי. 'זופניק' מחכה לדואט משותף בקרוב.

למחרת ראינו את הזמר יעקב שוואקי, יוצא לתפילת שחרית ממלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

'זופניק' שהשתתף במופע הגדול של יעקב שוואקי במגדל העמק, ראה את הזמר והיוצר משה כורסיה שהתארח במופע, בחיבוק חם עם מפיק האירוע משה ממן מ'ממן הפקות' ועם יוזם האירוע יוסי רואש, יו"ר המועצה הדתית ומנהל אגף התרבות התורנית במגדל העמק.

הזמר משה קליין נצפה בזמן איכות עם ילדיו בנאות דשא ב'מיי בייבי'.

הזמר יואלי קליין נצפה מרים את הקהל טפח וטפחיים מאדמת החולין, במוצאי שבת 'נחמו' במירון.

הזמר חיים ישראל מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בחתונה יוקרתית לבתו של איש העסקים משה לורו גרנסיה מצרפת באולמי 'קדמא' בנווה אילן.

הזמר שולי רנד מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, באירוע ב'בנייני האומה' בירושלים.

את הזמר אברהם מרדכי שוורץ מארצות הברית והקלידן דודי פלדמן, ראינו בביתו של המפיק המוזיקלי מוישי ביכלר ברמת גן, לאחר אירוע פרטי.

את הזמר ברוך לוין ראינו קונה פיצה בסמוך לביתו בעיר ווטרברי בקונטיקט שבארצות הברית.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הגיע היום יחד עם בנו אליהו גפני לשאת דברים ב'ועידת בני הישיבות' בחפץ חיים בנוכחות עשרות ראשי ישיבות. בכניסה למקום פגש את הבעלים אלי ציפורי ובהמשך את שייקה קרליץ, שנצפה כשהוא מגובס ברגלו. באולם, נצפה גפני בסוד שיח עם הגאון רבי בונים שרייבר, ראש ישיבת 'נתיב הדעת' ורבה של הקהילה החרדית באשדוד, הנאבק לאחרונה במחלה קשה.

'זופניק' כמו 'זופניק' שם את ידו על תיעוד מנאומו של ח"כ משה גפני בוועידה מול מאות בני ישיבות כאשר עשרות ראשי ישיבות יושבים ומאזינים לדבריו בשקיקה.

ביציאה מהנאום תפס 'זופניק' את ח"כ משה גפני מקבל מראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי דוד כהן שבחים מופלגים על נכדו, בנו של אליהו, הלומד בישיבה ועושה חיל.

שר הדתות הנכנס יריב לוין ושר הדתות היוצא ח"כ מיכאל מלכיאלי, בפגישה אצל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף יחד עם מנכ"ל הרבנות יהודה כהן.

ח"כ אורי מקלב עלה גם הוא השבוע לבקר את ח"כ מאיר פרוש השובת רעב בלשכתו המאולתרת מול משרד המשפטים. בהמשך, ראינו בכנסת את עורך 'יתד נאמן' באנגלית פנחס ליפשיץ כשהוא שקוע בשיחה על המצב עם ח"כ מקלב. מחוץ לחדר ועדת החוץ והבטחון נצפה מקלב כשהוא משוחח ארוכות עם חייל במדים. ל'זופניק' נודע כי מדובר בחייל שביקש את עזרתו בבעיה אישית איתה הוא מתמודד וח"כ מקלב נרתם לסייע גם לו. ולקינוח, פגש מקלב את הסופר טוביה טננבאום ששמח מאוד לפגוש את הח"כ הליטאי, לאחר שבילה שמונה חודשים בגבעות ובהתנחלויות לקראת ספר חדש שיראה אור בקרוב.

לאחר הריאיון ב'כיכר', ראינו את ח"כ מאיר פרוש ששובת רעב באוהל מחאה שהקים מול משרד המשפטים בעקבות מעצר בחורי הישיבות בשיחה עם אליעזר שולמן לקראת הטור השבועי בעיתון 'המבשר'.

ח"כ יואב בן צור מתברך מהפוסק הגאון רבי אשר וייס גאב"ד 'דרכי הוראה', בנופש בהרי האלפים של צרפת.

יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ ינון אזולאי נצפה עם בני משפחתו בכותל המערבי.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בנו אליהו גפני וסגן ראש עיריית ירושלים ישראל קלרמן, מאחלים מזל טוב לזאב קשש מנכ"ל 'מרכז לאו' בחתונת בנו, מהצד נראה שימי קשש מנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, איתי גדסי ראש לשכתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, איש התקשורת יענקל'ה פרידמן ואיש העסקים רחמים ששון, ביום הולדת לפעיל ש"ס אבשלום אוחיון.

ח"כ יעקב אשר מאחל מזל טוב לח"כ אביחי בוארון שחיתן את בתו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נצפה קונה פרחים לרעייתו איילה לכבוד שבת קודש.

סגן ראש העיר בני ברק שלמה אלחרר נצפה במשחק סנוקר עם בחורי ישיבות במסגרת קעמפ בין הזמנים.

שגריר פנמה בישראל עזרא כהן, ח"כ לשעבר ארז מלול, המשנה לראש עיריית בני ברק אהרן אלבוים והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, באירוע הוקרה מיוחד במחנה חיל האוויר בבסיס חצרים, שערך איש העסקים גיא דוד למאות קצינים וטייסים שניהלו את מבצע התקיפה באיראן ושמם נאסר בפרסום.

ערב החזרה ללימודים: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן בשיחה למפקחי משרד החינוך שבמחוז צפון.

בניו יורק חגגו החברים יום הולדת 27 בהפתעה למפיק חיים אילוז.

איש העסקים יקי רייסנר חיתן את בנו אביעד עם מיכלי רוטמן, באירוע יוקרתי במלון 'דייויד אינטרקונטיננטל' בתל אביב.

ברחבת הריקודים ראינו ריקוד מפתיע של אייל נווה מ'אחים לנשק' עם בחורי ישיבה.

בהמשך החתונה ראינו ברחבת הריקודים את המיליונר עמוס לוזון בריקוד עם אב החתן יקי רייסנר והזמר שוקי סלומון.

לפנות בוקר בכותל המערבי תפסנו את הנגיד שמוליק הלפרין בלימוד דף היומי.

חיילי 'נצח יהודה' מקבלים בשירת "אמת מה נהדר היה כהן גדול", את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באירוע סיום הש"ס לזכרם של לוחמי הגדוד שנפלו בקרבות ברצועת עזה.

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן הזוכה לאמונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, הגיע להתייעצות אצל האדמו"ר מביאלא בני ברק, במספר נושאים חשובים הנוגעים לילדים חולים ל"ע.

הרב גרשון שנור רב הקהילה בגני תקוה ומורה הוראה בבקעת אונו, בביקור אצל החייל הגיבור עמי כהן, מפקד טנק שנפצע בעזה מירי צלף לפני כמה שבועות, עבר סדרת ניתוחים ונמצא בתהליך שיקום.

איש העסקים ישראל מורגנשטרן, יו"ר 'יחידה 360', בעלייה לתורה לבנו אורי בבית כנסת מקומי במנהטן.

רב הסלבס מרדכי חסידים ומתנדבי 'איחוד הצלה' הוציאו באמבולנס מיוחד את הרב משה נמני (מי שהיה יד ימינו של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל) המאושפז בבית החולים - לתפילה בכותל המערבי.

צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א הוזעק השבוע לטפל בתאונת דרכים בסמוך למחלף אלוף שדה. כשהגיע לזירה גילה כי בנו, שהיה בדרכו למילואים, היה מעורב בתאונה. האבא העניק לבנו טיפול ראשוני ופינה אותו להמשך בדיקות בבית חולים 'תל השומר'.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן בניחום אבלים אצל רן קוניק ראש עירית גבעתיים, היושב שבעה על פטירת אביו דני ז"ל.

הרב יחזקאל תומר מרבני העיר רמלה ומאור אשש מ"מ ראש העיר רמלה ויו"ר ש"ס המקומי, ראינו בריקוד בחתונתו של כוכב הרשת ניר בנילוש באולמי 'גבריאל' בנס ציונה.

הידוען אור בן דוד בתפילה בציונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, יחד עם איש הרבנים שמעון ברדי.

שחקן הכדורגל רמי גרשון מקבוצת 'מכבי חיפה', בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'.

