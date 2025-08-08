תמונת הנתח הבעייתי לכאורה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

סערה פרצה בעולם הכשרות עם טענה נוספת נגד מערכת הכשרות של הרב קרסיק, רב מוכר בחסידות חב"ד, אשר מעניק באחרונה כשרות של 'שחיטת ליובאוויטש' במחיר זול משמעותית מהמקובל בשוק.

מספר טענות פורסמו במהלך התקופה נגד הכשרות, כאשר יש הטוענים כי מדובר בבעיות של ממש. תומכי הרב מכחשים בתוקף את כל הטענות, טוענים שיש נגד מערכת הכשרות של הרב קרסיק מלחמה פוליטית, בעיקר בשל המחירים המוזלים של מוצרי הבשר שתחת השגחתו. הפעם, פרצה הסערה בעקבות תיעוד וידאו של משגיח מטעם רבנות אשקלון, המצביע על נתחי בשר 'אסאדו עם עצם' המשווקים על ידי חברת בלדי בכשרות הרב קרסיק, תוך שהוא מספר שרואים חלב - איסור דאורייתא, והבשר לא מנוקר כהלכה. בעקבות התיעוד, המועצה הדתית אשקלון הוציאה "הודעה דחופה לצוותי ההשגחה: בבדיקה מדגמית שנעשתה ע"י מפקח כשרות תחום בשר מטעם הרבנות אשקלון נמצא כי נתחי בשר 'אסאדו עם עצם' המשווקים ע"י חברת בלדי בכשרות חב"ד לובביץ-אוקריינא נתגלו שאריות חוטי חלב דאורייתא!". "עקב חומרת הדברים יש לפעול ע"פ ההנחיות כדלקמן: משגיחים במסעדות שקבלו מהסחורה הנ"ל יש להחזיר מיידית לספק ובמקביל להעביר דיווח למפקח תחום בשר במחלקה; לקוחות פרטיים שקנו מהנתחים הנ"ל שימו לב לא להשתמש במוצר ובמידה ונעשה שימוש בסירים שבבית יש לעשות שאלת רב לגבי הכשרת הכלים". גם מחלקת הכשרות בעיר הרצליה הוציאה הודעה למשגיחי הכשרות: "לאחר שמנקר מצא בעיה בניקור ושלח סירטון. (על אף שקשה להחליט מסירטון) לכן מי שימצא הנתח הנ"ל בעסק בהשגחתו יש להודיע בדחיפות כדי לבדוק ולמנוע איסור חלב. אין לשווק את הנתח הנ"ל עד לבדיקה".

הסרטון שעורר את הסערה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בתגובה להאשמות חריפות אלו, הרב יוסף קרסיק, הרב האזורי של ישובי עמק חפר, מנהל מערך הכשרות במועצה איזורית עמק חפר, ראש בד"צ שחיטת ליובאוויטש, הגיב בחריפות לטענות ומגדיר אותן כ"חסרות בסיס", הנובעות מ"חוסר היכרות עם הלכות ניקור ואף לא ברמת היסוד".

הרב קרסיק מסביר כי הטענות, שהופצו בתיעוד וידאו, נובעות מחוסר הבנה מקצועי. "בוידאו רואים שנשאר חלק מבשר הסרעפת עצמה שהוא מותר באכילה ואוכלים אותו ושמו בקצביות 'גרובר רוטפלייש' או 'נתח קצבים'", מבהיר הרב קרסיק. הוא מדגיש כי מדובר בנתח מוכר ושכיח שאין כל איסור באכילתו.

הרב קרסיק מציין כי מי שמבין בהלכות ניקור היה מבחין מיד בטעות: "כל מנקר מקצועי רואה בוידאו שהקרום שנוגע בחלב הוסר ללא חשש וללא שום בעיה כולל חלק מהסרעפת, ומה שמצביע עליו המשגיח הוא חלק מהסרעפת שנשאר שכאמור מותר באכילה". במילים אחרות, המשגיח של רבנות אשקלון טעה בזיהוי הנתח ופירש חלק מותר מהסרעפת כחלק אסור, כאשר בפועל, החלקים האסורים הוסרו כדין.

בסיכום דבריו, מודה הרב קרסיק כי אכן נתחי אסאדו לרוב מגיעים לשווקים ללא בשר זה, אך טעותו של המשגיח נובעת מחוסר היכרות עם המצב הספציפי ולא מעידה על כשל במערכת הכשרות. "הן אמת שאסאדו מגיע בדרך כלל ללא בשר לשווקים ולכן שגה המשגיח, אבל איסור אין כאן כלל ועיקר", הוא מסכם.