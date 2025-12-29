כיכר השבת
איימן עודה "מזכיר" ליהודים את יציאת מצרים - מה הוא כן שכח? • מעייריב

שוב זה קורה בישראל: תפילין וספרי קודש הושחתו וחוללו בתוככי בית כנסת | ההקצנה במגזר החרדי לא פוסחת על החסידים והספרדים - סיקור נרחב | איימן עודה מטריל את היהודים עם ציטטות של חז"ל - מה עונים לו? | לפיד חוזר להסית - הפעם מוסדות החינוך על הכוונת | רשויות החוק בעולם סוגרות על לב טהור - סיקור נרחב (מעייריב)

במדינת היהודים

רגע לפני שזו הופכת לתופעה, כדאי שנעצור לרגע ונזדעזע: תפילין וספרי קודש חוללו והושחתו בבית כנסת במרכז ישראל! במצלמות האבטחה זוהה החשוד במעשה הנתעב והמשטרה פתחה בחקירה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

- לאן?

שורת רבנים בכירים במגזרים הספרדיים והחסידיים התכנסו לעצרת במהלכה נשמעו דברי התנגדות קשים נגד מתווה חוק הגיוס המקודם בימים אלו בכנסת. במפלגות החרדיות רואים ושומעים את הקולות - ומבינים שסיכוייו של החוק לעבור, קלושים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

טובעת ואנחנו אומרים שירה

ליושב ראש מפלגת חד"ש-ץע"ל בכנסת, ח"כ איימן עודה, יש שאלה השקפתית: איך ייתכן שיהודים האמונים על דברי חז"ל "מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?" שמחים בסבלם של עזתיים... אנחנו כאן כדי להרגיע אותו... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

כלב השב לקיאו

יאיר בן טומי לא מצליח להגמל משנאת החרדים אותה ינק עם חלב אמו. הפעם - תקציבי מוסדות החינוך "זכו" לטיפולו המסור שכלל הבטחה שהוציאה מרבים במערכת הפוליטית פרצי צחוק בלתי נשלטים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

החבל מתהדק

רשת אכיפת החוק הבינלאומית סוגרת על שרידי הכת האכזרית שנולדה בריכוזים החרדיים של ירושלים: יואל אלטר, מי שזוהה כאחד ממנהיגי כת "לב טהור" ומחזיק באזרחות ישראלית ורומנית, הוסגר בסוף השבוע מגואטמלה לידי הרשויות במקסיקו. אלטר הובא בפני שופט פדרלי במדינת צ'יאפס במקסיקו, שם הוחלט על המשך מעצרו מאחורי סורג ובריח. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

