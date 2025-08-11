ברקע האזהרות, על עומסי חום כבד עד קיצוני אשר צפויים להתקיים בימים הקרובים, היום (שני), נרשמה יציאה של מטיילים לשטח, כאשר כחלק מתקופת בין הזמנים, מטיילים רבים, ביניהם תלמידי ישיבות, יצאו למסלולים בצפון ובכרמל. רובם של המטיילים עשו זאת ללא ציוד מתאים, וללא הכרה מספקת של המסלול.

במהלך היום, מתנדבי יחידת החילוץ גליל-כרמל נאלצו להתמודד עם מספר שיא של קריאות חירום, כאשר במסגרתן חולצו עשרות מטיילים. על פי הודעת היחידה: "זהו שיא חילוצים היסטורי עבור היחידה, והוא משקף את הסיכון הרב שבטיול בתנאים אלה".

בנוסף נאמר כי "המתנדבים, שפעלו בתנאי חום כבדים ומתישים בעצמם, עבדו ללא הפסקה במשך שעות ארוכות, והגיעו גם למקומות מרוחקים וקשים לגישה. בנחישות, מקצועיות ובמסירות נפש, הם העניקו טיפול ראשוני למטיילים שהתייבשו והתמוטטו, חילצו אותם מהשטח והעבירו אותם בבטחה לכוחות הרפואה" כשהם מציניים כי "רק בזכות פעולה מהירה ומקצועית של מתנדבי היחידה, נמנע אסון".

ביחידת החילוץ שבים ומזכירים לציבור: יש להקפיד על שתייה מרובה, לחבוש כובע, להצטייד בציוד מתאים, ולתכנן את הטיול בקפידה. הימנעו מטיולים בשעות השיא של החום והקפידו להתאים את המסלול ליכולות הפיזיות של כלל המטיילים. חיי אדם עומדים על הכף, ומוטב למנוע אסון מאשר להתמודד עם תוצאותיו".