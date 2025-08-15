כיכר השבת
אסונות בין הזמנים: בחור בן 16 טבע בבריכה; מצבו קשה ולא יציב

המציל הוציא את הנער מהבריכה, וחובשים ופרמדיקים טיפלו בו ופינו אותו כאשר מצבו מוגדר קשה ולא יציב | שמו לתפילה: לוי יצחק בן בת שבע בריינדל לרפואה שלמה (חדשות)

בריכת שחייה (צילום: שאטרסטוק)

בין הזמנים בעיצומו, וכמידי שנה, תקופה זו מביאה עימה גם אסונות שונים. הלילה (ליל שישי) טבע בחור בן 16 בבריכה ציבורית במועצה האזורית נחל שורק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לנער טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים קפלן כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם.

פרמדיק מד"א אריאל פלאוט וחובש מד"א אריאל קוטלר סיפרו: "המציל בבריכה הציבורית הוציא אלינו את הנער כשהוא מעורפל הכרה ועם קוצר נשימתי משמעותי, לאחר שטבע. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

כונני "מד"א-הצלה דרום", אריאל פלאוט, מאיר אביבי ואריאל קוטלר מתארים: "בהגיענו למקום, המציל הוציא אלינו נער כבן 16 כשהוא מעורפל הכרה ובקוצר נשימה משמעותי. יחד עם צוותי מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים שכלל הרדמה והנשמה. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א למרכז הרפואי קפלן ברחובות כשהוא במצב קשה ולא יציב".

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור לוי יצחק בן בת שבע בריינדל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

