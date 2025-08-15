אסונות בין הזמנים: בחור בן 16 טבע בבריכה; מצבו קשה ולא יציב

בריכת שחייה ( צילום: שאטרסטוק )

בין הזמנים בעיצומו, וכמידי שנה, תקופה זו מביאה עימה גם אסונות שונים. הלילה (ליל שישי) טבע בחור בן 16 בבריכה ציבורית במועצה האזורית נחל שורק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לנער טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים קפלן כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם.