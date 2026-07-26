כיכר השבת
פרווה בטעם חלבי

בלי טיפת חלב: חסי סגל מכינה את העוגה בכוס שכבשה את הרשת

העוגה בכוס שכבשה את הרשת מקבלת אצל חסי סגל גרסה חגיגית, צבעונית ופרווה לגמרי. בתכנית "מבשלים בכיכר" היא מכינה שכבות של עוגת וניל רכה, קצפת עננית והמון סוכריות צבעוניות - ומגלה איך ממתכון בסיס אחד יוצרים קינוח מרשים שכל אחד ירצה לטעום. צפו בהכנה (אוכל ומתכונים)

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חסי סגל מכינה את העוגה בכוס שכבשה את הרשת - צפו
חסי סגל מכינה את העוגה בכוס שכבשה את הרשת - צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

בבסיס המתכון נמצא הבסיס הצמחי לבישול ולהקצפה 31% של ויולייף, שנכנס גם לבלילת העוגה וגם לקצפת. התוצאה היא עוגת וניל רכה, קצפת יציבה ואוורירית וקינוח עשיר וטעים - בלי טיפת חלב בטעם חלבי.

הגרסה עם הסוכריות הצבעוניות מתאימה במיוחד לילדים, לימי הולדת ולאירוח חגיגי, אבל אפשר לקחת את אותו רעיון גם לכיוון מעט יותר בוגר. מחליפים את הסוכריות בשוקולד מגורר, פיסטוקים קצוצים, אגוזים או כל תוספת שאוהבים, מוסיפים לקצפת ממרח אהוב ומשחקים עם הטעמים.

מתכון בסיס אחד, אינספור אפשרויות וקינוח אישי שכל אורח ישמח לקבל.

עוגת וניל וקצפת בכוסות עם סוכריות צבעוניות

מנות/יחידות8
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לעוגת הווניל

    • 2 ביצים בגודל L
    • 250 מ"ל - 1 כוס - בסיס צמחי לבישול ולהקצפה 31% ויולייף
    • 1 כפית מחית וניל או תמצית וניל
    • 40 מ"ל שמן - כ-3 כפות
    • 180 גרם סוכר - כוס פחות 2 כפות
    • קורט מלח
    • 180 גרם קמח - 1 ורבע כוסות
    • 1 ורבע כפיות אבקת אפייה

    לקצפת

    לקישוט

    • סוכריות צבעוניות

    אופן ההכנה

    1. מחממים תנור ל-165 מעלות בחום עליון ותחתון ומרפדים תבנית בגודל 24×36 ס"מ בנייר אפייה.

    2. בקערה טורפים את הביצים עם הבסיס הצמחי לבישול ולהקצפה, הווניל, השמן, הסוכר והמלח, עד שמתקבלת תערובת אחידה.

    3. מוסיפים את הקמח ואת אבקת האפייה וטורפים רק עד לקבלת בלילה חלקה ואחידה. חשוב לא לערבב יתר על המידה, כדי לשמור על מרקם רך.

    4. יוצקים את הבלילה לתבנית ומשטחים לשכבה אחידה.

    5. אופים במשך 15-20 דקות, עד שהעוגה מזהיבה קלות וקיסם הננעץ במרכזה יוצא יבש. הימנעו מאפיית יתר, כדי שהעוגה תישאר רכה ועסיסית. מצננים לחלוטין.

    6. מכינים את הקצפת: מקציפים את הבסיס הצמחי לבישול ולהקצפה יחד עם אינסטנט פודינג הווניל ואבקת הסוכר, עד שמתקבלת קצפת יציבה. מעבירים לשקית זילוף.

    7. קורצים מהעוגה עיגולים בהתאם לקוטר הכוסות שבהן משתמשים.

    8. מרכיבים את הקינוח: מניחים עיגול עוגה בתחתית כל כוס, מזלפים מעל שכבה נדיבה של קצפת ומניחים עיגול נוסף של עוגה.

    9. מסיימים בזילוף יפה של קצפת ומקשטים בנדיבות בסוכריות צבעוניות.

    איך שומרים?

    שומרים במקרר עד להגשה. הקינוח נשמר במקרר עד יומיים.

    אפשר גם להקפיא בכוסות חד-פעמיות עד חודש. מומלץ להעביר למקרר כמה שעות לפני ההגשה.

    הערה: כל ההמרות במתכון הן לפי כוס מדידה בנפח 250 מ"ל.

    בתאבון!

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