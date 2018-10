לפני כשבועיים הביך האמן האלמוני "בנקסי" את עולם האמנות כשגרס יצירת אמנות שלו שנמכרה במכירה פומבית ביותר ממיליון יורו באמצעות מגרסה שהתקין מראש בתוך מסגרת התמונה.

הפרובוקציה אירעה לעיני ציבור המשתתפים ההמום, והתמונה נגרסה עד לאמצעה. בתחילה טענו כי האמן הותיר בכוונה חלק מהתמונה שלמה אך בסרטון חדש שהעלה ליוטיוב שלו טוען בנקסי כי התכנון המקורי היה לגרוס את יצירתו לחלוטין. "בחזרות זה עבד בכל פעם", כתב האמן בווידאו, בו מצולמות ידיים המתקינות את המגרסה על היצירה, ובסופו יצירה זהה לזו שנמכרה במכירה הפומבית נגרסת לחלוטין לקול צחוקם של גבר ואישה אלמוניים ברקע.

בסרטון החדש הוא גם מתעד כיצד הדבר בוצע בפועל, באמצעות שלט מיוחד שהופעל על ידי אחד מהנוכחים הרבים במכירה.

היצירה של בנקסי, "ילדה עם בלון", למעשה לא רק שלא ניזוקה מהתעלול אלא אף ערכה עלה ולאור התקרית המומחים מעריכים שערכה הוכפל.

בבית המכירות "סות'ביס" עדכנו כי ליצירה הוענק שם חדש, וכי תיקרא "Love is in the Bin" ("אהבה בפח הזבל"). בכך שנגרסה בעת המכירה, כך כתבו בחשבון האינסטגרם שלהם, תהפוך יצירתו של בנקסי להיות יצירת האמנות הראשונה בהיסטוריה שאי פעם נוצרה 'בשידור חי', במהלך מכירה פומבית.