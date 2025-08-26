סרטון וידאו שהפך לוויראלי, המתעד את נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, בעת יציאתו ממטוס, עורר גל נרחב של תגובות ומחלוקת ציבורית על רמת האבטחה נובעת מחשש כבד מניסיון התנקשות בחייו של הנשיא.

בסרטון נצפה הנשיא יורד ממטוס של חיל האוויר הקולומביאני, כשהוא מוקף במערך אבטחה מוזר וקיצוני. הנשיא מלווה במאבטחים חמושים רבים ומוגן במיגון כבד. ניתן לראות בסרטון אף איש אבטחה המנסה למנוע מצלמי עיתונות לצלם את הרגע.

המחזה הוביל לגל חדש של ביקורת נגד ממשל פטרו, כאשר רבים רואים בו "סטנדרט כפול" בהקצאת אמצעי אבטחה.

מבקרים מציינים כי בעוד הנשיא נהנה מ"מנגנון אבטחה יקר במיוחד", דמויות אחרות, כמו הסנאטור מיגל אוריבה טורבאי, נרצחו לאחרונה לאחר שסורבו לבקשות לחיזוק אבטחתם, למרות איומים מתמידים.

למעשה, אביו של הסנאטור המנוח אף יתפוס את מקומו כמועמד לנשיאות מטעם מפלגת הימין המרכז הדמוקרטי. מתנגדים האשימו את ממשל פטרו בשימוש במערך האבטחה ככלי פוליטי, וציינו כי הנשיא דורש שלום בעוד הוא עצמו מוגן מפוחד וחושש לחייו בעצמו.