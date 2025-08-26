כיכר השבת
חושש לחייו?

מיגון מביך במיוחד: נשיא קולומביה נצפה באבטחת שיא בירידה מן המטוס | צפו

בסרטון שהפך ויראלי ברשת, נצפה את נשיא קולומביה גוסטבו פטרו, יוצא ממטוס תחת אבטחה כבדה וחריגה, ועורר סערה ציבורית וביקורת על "סטנדרטים כפולים" (מעניין)

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, יוצא ממטוס תחת אבטחה (צילום: רשתות חברתיות)

סרטון וידאו שהפך לוויראלי, המתעד את נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, בעת יציאתו ממטוס, עורר גל נרחב של תגובות ומחלוקת ציבורית על רמת האבטחה נובעת מחשש כבד מניסיון התנקשות בחייו של הנשיא.

בסרטון נצפה הנשיא יורד ממטוס של חיל האוויר הקולומביאני, כשהוא מוקף במערך אבטחה מוזר וקיצוני. הנשיא מלווה במאבטחים חמושים רבים ומוגן במיגון כבד. ניתן לראות בסרטון אף איש אבטחה המנסה למנוע מצלמי עיתונות לצלם את הרגע.

המחזה הוביל לגל חדש של ביקורת נגד ממשל פטרו, כאשר רבים רואים בו "סטנדרט כפול" בהקצאת אמצעי אבטחה.

מבקרים מציינים כי בעוד הנשיא נהנה מ"מנגנון אבטחה יקר במיוחד", דמויות אחרות, כמו הסנאטור מיגל אוריבה טורבאי, נרצחו לאחרונה לאחר שסורבו לבקשות לחיזוק אבטחתם, למרות איומים מתמידים.

למעשה, אביו של הסנאטור המנוח אף יתפוס את מקומו כמועמד לנשיאות מטעם מפלגת הימין המרכז הדמוקרטי. מתנגדים האשימו את ממשל פטרו בשימוש במערך האבטחה ככלי פוליטי, וציינו כי הנשיא דורש שלום בעוד הוא עצמו מוגן מפוחד וחושש לחייו בעצמו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (47%)

לא (53%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר