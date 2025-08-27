תקרית דרמטית התרחשה בצהרי יום ראשון, בעיר חפיי שבמחוז אנחווי, שבסין. כביש אספלט שנדמה היה ישר ומוצק ברחוב ג'ינינג, קרס לפתע ויצר בור ענק ברוחב של כשלושה מטרים.

קטעי וידאו ממצלמת דרך תיעדו את הרגע המזעזע: רכב שטח לבן מסוג לנד רובר, שנסע בכביש המדובר, התהפך וצנח לתוך הבור שנפער ברחוב.

למרבה המזל, התגובה המהירה של הסביבה סייעה למנוע אסון גדול יותר. עובדי חנויות סמוכות ותושבים מקומיים נהרו מיד למקום כדי להגיש עזרה ראשונה. בשיתוף פעולה יעיל עם צוותי הרשויות שהגיעו במהרה לזירה, חולצו ארבעה בני אדם ששהו ברכב בעת הקריסה. הדיווחים אישרו כי אף אחד מהם לא נפצע באורח קשה. ה'לנד רובר', חולץ מהבור בשעות אחר הצהריים המאוחרות של אותו יום.

בעקבות האירוע, משרד הניהול ההנדסי העירוני של חפיי שלח עובדים לטפל בבור שנפער ולדאוג לשלום הציבור. יחד עם זאת, הסיבה המדויקת לקריסת הכביש עדיין אינה ידועה ונמצאת בחקירה מתמשכת על ידי הרשויות המקומיות.