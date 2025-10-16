כיכר השבת
למרות החיוניות למערכות ביטחון

סין מרחיבה את מגבלות היצוא על מתכות נדירות | מדינות המערב זועמות "לא נשתוק"

על רקע הפגישה המתוכננת בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ליו״ר המפלגה הסינית שי ג׳ינפינג, הודיעה ממשלת סין על החמרה משמעותית בבקרת היצוא של מתכות נדירות, החיוניות לטכנולוגיה ולביטחון | ארה״ב, אירופה ושותפות נוספות מתריעות מסיכון שרשרת האספקה הגלובלית ומאיימות בצעדי תגובה, כולל מכסים חדשים וטיפול משולב בהפחתת התלות בסין (בעולם)

מפעל לייצור מתכות נדירות במחוז ג'יאנגסי, מרכז סין (צילום: Shutterstock)

ממשלת סין הודיעה בשבוע החולף על הרחבת בקרת היצוא בתחום המתכות הנדירות והטכנולוגיות הנלוות, מהלך שנתפס במערב כאמצעי גיאו-אסטרטגי המפקיע מסילות קריטיות לאספקה עולמית של מינרלים הדרושים לייצור אלקטרוניקה, רכיבי רכב, טילים חכמים ואמצעי הגנה מתקדמים.

חוקי היצוא החדשים, שפורסמו על ידי משרד המסחר הסיני, מחייבים חברות זרות לקבל רישיונות ייצוא עבור כל מוצר הכולל מתכות נדירות או מוצר שנעשה שימוש בטכנולוגיה סינית בתהליך הייצור שלו, גם בכמויות קטנות במיוחד. כמו כן, הוגבלו אפשרויות הייצוא לשימושים צבאיים, והחברות מחויבות להצהיר על יעד וייעוד המוצרים.

התעשיות המערביות, ובפרט יצרניות רכבים וחברות בתחום הביטחוני, מדווחות על עיכובים ועל מחסור במגנטים מתקדמים, כאשר סין שולטת כעת בכ-69% מהכרייה העולמית וב-90% מהעיבוד והזיקוק של המתכות הנדירות. ארה״ב, בראשות שר האוצר סקוט בסנט ונציג הסחר ג׳יימסון גריר, הודיעה כי תיזום פגישות חירום עם מוסדות אירופיים ואסיאתיים לטיפול משותף בבעיה. ״המהלך של סין מדגיש את הסיכון שבהסתמכות על שותפה דומיננטית, ויש צורך לגוון את שוקי האספקה כמה שיותר מהר,״ ציין בסנט.​

בתגובה, נשיא ארה״ב איים בהטלת מכסים בשיעור 100% על כל המוצרים הסיניים החל מה-1 בנובמבר, והוסיף כי גם סין החילה עמלות נוספות על מכולות אמריקאיות. נציגי המדינות צפויים להיפגש בסוף החודש בדרום קוריאה במסגרת ועידת שיתוף הפעולה הכלכלית, שם ינסו לבלום את ההסלמה.

הממשלה הסינית ממשיכה לטעון כי ההגבלות נובעות ״מצורכי ביטחון לאומי״ ומבהירה שהבקשות שיעמדו בקריטריונים שנקבעו יקבלו אישור. עם זאת, ההצטברות של בקשות לרישוי ואי-הוודאות סביב שרשראות האספקה מעוררות דאגה מתגברת בתעשיות המערביות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר