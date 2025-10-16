ממשלת סין הודיעה בשבוע החולף על הרחבת בקרת היצוא בתחום המתכות הנדירות והטכנולוגיות הנלוות, מהלך שנתפס במערב כאמצעי גיאו-אסטרטגי המפקיע מסילות קריטיות לאספקה עולמית של מינרלים הדרושים לייצור אלקטרוניקה, רכיבי רכב, טילים חכמים ואמצעי הגנה מתקדמים.

חוקי היצוא החדשים, שפורסמו על ידי משרד המסחר הסיני, מחייבים חברות זרות לקבל רישיונות ייצוא עבור כל מוצר הכולל מתכות נדירות או מוצר שנעשה שימוש בטכנולוגיה סינית בתהליך הייצור שלו, גם בכמויות קטנות במיוחד. כמו כן, הוגבלו אפשרויות הייצוא לשימושים צבאיים, והחברות מחויבות להצהיר על יעד וייעוד המוצרים.

התעשיות המערביות, ובפרט יצרניות רכבים וחברות בתחום הביטחוני, מדווחות על עיכובים ועל מחסור במגנטים מתקדמים, כאשר סין שולטת כעת בכ-69% מהכרייה העולמית וב-90% מהעיבוד והזיקוק של המתכות הנדירות. ארה״ב, בראשות שר האוצר סקוט בסנט ונציג הסחר ג׳יימסון גריר, הודיעה כי תיזום פגישות חירום עם מוסדות אירופיים ואסיאתיים לטיפול משותף בבעיה. ״המהלך של סין מדגיש את הסיכון שבהסתמכות על שותפה דומיננטית, ויש צורך לגוון את שוקי האספקה כמה שיותר מהר,״ ציין בסנט.​

בתגובה, נשיא ארה״ב טראמפ איים בהטלת מכסים בשיעור 100% על כל המוצרים הסיניים החל מה-1 בנובמבר, והוסיף כי גם סין החילה עמלות נוספות על מכולות אמריקאיות. נציגי המדינות צפויים להיפגש בסוף החודש בדרום קוריאה במסגרת ועידת שיתוף הפעולה הכלכלית, שם ינסו לבלום את ההסלמה.

הממשלה הסינית ממשיכה לטעון כי ההגבלות נובעות ״מצורכי ביטחון לאומי״ ומבהירה שהבקשות שיעמדו בקריטריונים שנקבעו יקבלו אישור. עם זאת, ההצטברות של בקשות לרישוי ואי-הוודאות סביב שרשראות האספקה מעוררות דאגה מתגברת בתעשיות המערביות.