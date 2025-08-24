כיכר השבת
הדוב שאהב תות: דוב ענק פשט על גלידריה בקליפורניה והתמכר לטעם מסוים

משמר מקומי הופתע לגלות אורח בלתי רצוי בגלידריה פופולרית, הוא הסתלק מהמקום לא לפני שחיסל מיכל גלידה בטעם מתוק במיוחד (מעניין)

"Do NOT Touch" הדוב נתפס על חם (צילום: רשתות חברתיות)

דוב חום עצום ממדים הפך לאורח בלתי צפוי לאחר שביצע פשיטה מתוקה במיוחד על גלידריה פופולרית בקליפורניה, כשהוא מתמקד בטעם ספציפי.

בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, הסתנן הדב אל תוך חנות הגלידה שבקמפ ריצ'רדסון שבדרום לייק טאהו. הדוב מצא את דרכו היישר אל מאחורי דלפק התשלום, ככל הנראה בחיפוש אחר פינוק מתוק.

כשסגני משרד השריף של מחוז אל דורדו הגיבו לקריאה, הם שיתפו תמונות דרמטיות מציגות את החיה, חובבת הסוכר, מביטה אל המצלמה במין "מבט אשם" לאחר שנתפסה על חם.

הדוב אמנם עזב את המקום לאחר "עידוד" קל מצד הרשויות, אך לא לפני שזלל באגרסיביות מיכל שלם של גלידת תות, על פי דיווח ה"ניו יורק טיימס", החיה לא הסתפקה בכך וגם דגמה מגוון טעמים אחרים, כשהיא מותירה אחריה מיכלים הפוכים, חלקם אכולים למחצה, וטביעות כפות דביקות מפוזרות על רצפת החנות.

למרות שהאירוע גרם לנזק מינימלי בלבד ודרש ניקיון קצר, ההשלכות היו משמעותיות: הגלידריה נאלצה להחליף את כל מלאי הגלידות שלה. וויליאם בואס, סגן נשיא התפעול של ExplorUS, החברה המפעילה את מחנה ריצ'רדסון, הסביר את הצורך הדרסטי: "אנחנו די בטוחים שהוא לא רחץ את הטפרים שלו לפני שנכנס... אז כל הגלידה הייתה צריכה להיות מוחלפת".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

