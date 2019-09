באנגלית ישנו משפט שאומר "an apple a day, keeps the doctor away" שמשמעו, בתרגום חופשי: אכילת תפוח אחד מדי יום, תרחיק מכם את הביקור אצל הרופא. וזה נכון, לפרי הקלאסי הזה יש שלל יתרונות בריאותיים, כמו מלחמה בהשמנת יתר וחיזוק המוח. אז הנה 5 תועלות משמעותיות שתפיקו מלעיסת תפוח, על שלל גווניו וזניו:

מניעת השמנת יתר

מחקר מאוניברסיטת וושינגטון מצא כי חלק מהתרכובות המצויות בתפוחי גרני סמית (גרנד), בפרט, יכולות לעזור במניעת הפרעות מסוימות המובילות להשמנה. הפרי החמצמץ עוזר לחיידקים טובים במעי הגס לצמוח ובסופו של דבר להתפשט לקיבה. ומטבוליזם בריא מסתמך על הכמות הנכונה של חיידקים, אשר יכולה להשפיע על רמות הדלקתיות במערכת העיכול ולעזור לנו להרגיש מלאים ומרוצים.

אמנם ניתן למצוא את התרכובות האחראיות לכך בסוגים אחרים של תפוחים, אבל תפוחי גרני סמית מכילים את הכמות הגבוהה ביותר שלהן.

אם אתם רוצים לשמור על השפעות ההרזיה המלאות שלהן, יתכן שכדאי שתדלגו על קילוף התפוחים שלכם. חוקרים מאוניברסיטת איווה קישרו בין חומצה אורסולית, שנמצאה בקליפה, לשיעור נמוך יותר של השמנת יתר בעכברים.

מלחמה בסרטן

תפוח מספק בערך 10 אחוז מכמות הוויטמין C והסיבים הדרושים לנו בכל יום. ויטמין C נהדר לחיזוק מערכת החיסון שלנו וקשור לסיכון נמוך יותר ללקות בסרטן הוושט וסיבים תזונתיים ידועים כמפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס, אולי מכיוון שהם מסייעים בבקרה על המשקל. קליפות התפוחים מכילות גם קוורצטין, פלבנואיד שמציג תכונות אנטי דלקתיות ונוגדי חמצון, שיכולות לעזור במניעת סרטן.

הורדת כולסטרול

כמקור נהדר לסיבים תזונתיים, תפוחים הם מפחיתי כולסטרול קלאסיים. הסיבה לכך היא שפקטין, סוג אחד של סיבים מסיסים, מוריד את ה-LDL או את ה"כולסטרול הרע". תפוח עץ בינוני מכיל 4.4 גרם סיבים. נתח טוב של 21 עד 25 גרם מומלץ לנשים והגדולים יותר של 30 עד 38 גרם מומלצים לגברים, לאכילה מדי יום.

הפחתת הסיכון לשבץ מוחי

פירות לבנים ובשרניים, כמו תפוחים, עשויים לעזור להוריד את הסיכוי ללקות בשבץ מוחי. מחקר אחד הראה כי אנשים שאכלו הרבה פירות וירקות לבנים, הצליחו להפחית את סיכון השבץ שלהם ב-50 אחוז. אפילו הוספת 25 גרם תוצרת לבנה בכל יום, עלולה להוריד את הסיכון לשבץ בתשעה אחוזים. אז אמצו את התפוחים, האגסים והכרוביות האלה.

שיפור תפקוד המוח

תפוחים עשויים להגביר את היכולות המוחיות שלכם. שהשמועה שאומרת כי בתפוח יש כמות קפאין כמו כוס קפה, היא בהחלט מיתוס, אך הם אכן מכילים סוכרים טבעיים שיכולים גם לתת לכם דחיפה. אז קדימה, נסו להחליף את כוס הקפה השניה של אחר הצהריים בתפוח.