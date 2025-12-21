1.5 מיליון מתים בשנה: המשבר שהודו מכחישה

במשך חודשים ערפיח רעיל עוטף את ניו דלהי ומשבש את תנועת כלי הטיס והחיים בבירה. הודו ניצבת בפני מצב חירום בריאותי חסר תקדים שגובה מחיר דמים כבד. מחקרים רפואיים חושפים נתון מצמרר: נכון לשנת 2025, האוכלוסייה של הודו מונה כ-1.43 מיליארד איש. כאשר 1.5 מיליון בני אדם מתים מדי שנה כתוצאה מחשיפה ממושכת לזיהום האוויר במדינה. למרות זאת, נראה כי בקרב מקבלי ההחלטות, הניסיון "לנהל את התדמית" גובר על הטיפול הממשי במשבר.
בעוד גורמים רשמיים מתהדרים בנתונים המציגים כביכול ימים של "איכות אוויר טובה", מומחים טוענים כי מדובר בשימוש בנתונים שאינם משקפים את המציאות בשטח. הצעות הממשלה, הכוללות התזת מים ממכונות או תוכניות שנויות במחלוקת ל"זריעת עננים", נתקלות בבוז מצד הציבור שמרגיש שהשלטון מסרב להכיר בחומרת האסון.
המציאות המדעית עגומה אף יותר: לפי מחקר ב-Lancet, אף אזרח בהודו אינו חי באזור העומד בתקני איכות האוויר של ארגון הבריאות העולמי (WHO).
התסכול בקרב התושבים הגיע לנקודת רתיחה, והוציא המונים למחאות רחוב נדירות בדרישה לפעולה מיידית. בעוד שהזיהום פוגע אנושות בקבוצות סיכון כמו נשים בהריון וילדים, הנתונים מראים כי פחות מ-1% מהתקציבים הממשלתיים מופנים להפחתת זיהום תעשייתי, לעומת השקעה מאסיבית בטיפול באבק דרכים בלבד.
