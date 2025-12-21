1.5 מיליון מתים בשנה: המשבר שהודו מכחישה

זיהום אוויר בניו דלהי -הודו ( צילום: שאטרסטוק )

במשך חודשים ערפיח רעיל עוטף את ניו דלהי ומשבש את תנועת כלי הטיס והחיים בבירה. הודו ניצבת בפני מצב חירום בריאותי חסר תקדים שגובה מחיר דמים כבד. מחקרים רפואיים חושפים נתון מצמרר: נכון לשנת 2025, האוכלוסייה של הודו מונה כ-1.43 מיליארד איש. כאשר 1.5 מיליון בני אדם מתים מדי שנה כתוצאה מחשיפה ממושכת לזיהום האוויר במדינה. למרות זאת, נראה כי בקרב מקבלי ההחלטות, הניסיון "לנהל את התדמית" גובר על הטיפול הממשי במשבר.