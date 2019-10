הנשיא האמריקאי שככל הנראה שידרג את מכשיר האייפון שלו, לאחד מהדגמים החדשים של חברת 'אפל', זועם על כך שאין לו במכשיר את כפתור הבית העגול - אליו היה רגיל מזה שנים.

חברת 'אפל', קיבלה החלטה אסטרטגית לפני מספר שנים, לאחר שהוציאה את - אייפון-8, לבטל את כפתור הבית העגול ולעבור למחוות של היד.

הנשיא דונלד טראמפ שככל הנראה מאז לא שידרג את מכשיר האייפון שלו, צייץ בכעס בחשבון הטוויטר שלו כי הוא דורש מחברת אפל להחזיר את הכפתור העגול - הפיזי, אליו היה רגיל במהלך השנים.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!