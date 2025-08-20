הנשיא הססגוני של ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) בראיון כי גם הוא וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו הם "גיבורי מלחמה". לדבריו, "לאף אחד לא אכפת, אבל לי כן. אני שלחתי את המטוסים האלה" (לתקוף באיראן, י.נ). טראמפ הוסיף כי "נתניהו איש טוב, הוא נלחם - והם מנסים לשים אותו בכלא בנוסף להכול. זה מטורף".

בריאיון לאיש התקשורת השמרן מארק לוין בתוכנית "The Mark Levin Show", ניפק טראמפ שלל התבטאויות, וסיפר על המאמצים לשחרור החטופים, ועל התקיפה ההיסטורית על מתקני הגרעין בפורדו.

כדי להמחיש את הטיעון על כך שהוא עצמו גיבור מלחמה, טראמפ הביא כדוגמה את המתקפה המשותפת על איראן ואמר שוב כי "חיסלנו בלילה את כל היכולת הגרעינית של איראן, שהייתה משתמשת בה נגד ישראל תוך שתי שניות אם רק הייתה לה ההזדמנות - אבל חיסלנו את זה. איראן הייתה במרחק של 4 שבועות מפצצה גרעינית".

לדברי טראמפ, "אני שלחתי את המטוסים האלה. 22 שנים הטייסים התכוננו. אני נתתי להם פרס. הבאתי את כולם לחדר הסגלגל, את כל מי שהיה קשור למבצע הזה, שהיה כל כך מושלם, שהיה פשוט חיסול מוחלט, השמדה מוחלטת".

על המגעים לשחרור החטופים אמר טראמפ כי הוא ונתניהו "עבדו קשה", והוסיף: "החזרנו את החטופים. קיבלתי כל כך הרבה מכתבים מההורים ומהילדים עצמם ומהאנשים שחזרו. אבל אני החזרתי אותם". לדבריו, "אף אחד מהם לא היה חוזר בלעדיי".

טראמפ המשיך ואמר שנתניהו חוטף, כמוהו, הרבה ביקורת, אבל ככל שזה נוגע לחמאס - ״הם לא התכוונו להחזיר אף חטוף. אני החזרתי אותם. לגבי חמאס, אמרתי את זה (להם) לפני שבועיים, ואמרתי את זה כבר מזמן, שבסופו של דבר אתם תצטרכו להילחם בכל הכוח. כולם כבר שכחו את השבעה באוקטובר, הם לא אוהבים לדבר על זה".